Марица Пловдив стартира успешно участието си във втория по сила европейски клубен турнир по волейбол за жени - Купата на CEV

Възпитаничките на Кристиян Илиев се наложиха с 3:1 (24:26, 25:17, 25:21, 25:21) гейма при гостуването си на хърватския Рибола Кастела в първия двубой между двата отбора от шестнадесетинафиналите на надпреварата.

Българските шампионки започнаха уверено срещата в Кащел Сучурац и поведоха с 5:1, но постепенно домакините успяха да заличат изоставането си. Последва равностойна игра, като в решителните моменти хърватките показаха по-голяма устойчивост и спечелиха откриващия гейм с 26:24.

Пловдивчанки отговориха категорично във втората част, в която поеха инициативата след равностойно начало и изравниха резултата след 25:17.

В третия гейм домакините отново взеха аванс, но силна серия на Марица в заключителните разигравания позволи на българския отбор да осъществи обрат и да поведе с 2:1 след 25:21.

В четвъртата част "жълто-сините“ запазиха възходящата линия в представянето си и въпреки отделни колебания стигнаха до нов успех с 25:21, с който сложиха край на двубоя.

Реваншът между двата отбора ще се проведе на 2 декември (сряда) от 18:30 часа в пловдивската зала „Колодрума“.

При класиране за осминафиналите Марица ще се изправи срещу победителя от двойката между словенския ОТП Браник Марибор, в чийто състав е българката Дария Иванова, и френския Вандьовр Нанси.