Венислав Антов и отборът на Туркоа се класираха за четвъртфиналите на турнира за Купата на Франция. Селекцията на Дориан Ружейрон победи тима на Шомон с 3:0 (25:18, 25:22, 25:22) в осминафинален мач от надпреварата.

Българският национал бе втори по резултатност, като завърши с 15 точки (2 аса, 2 блокади). Бившият играч на Берое Махди Бентахер записа 7 точки (1 ас, 3 блокади). Най-резултатен бе Усама Бен Ромдане със 17 точки (1 блокада). За съперника финландецът Вейка Линдквист завърши с 12 точки.

На 28 ноември (събота) Антов и съотборниците му срещат Поатие, в 20:00 ч. б.в. в мач от първенството.