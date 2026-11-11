Халкбанк на Радостин Стойчев се класира за полуфиналите за Купата на Турция след обрат срещу Фенербахче

Халкбанк Анкара, воден от българския треньор Радостин Стойчев, се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Турция по волейбол за мъже след драматична победа над Фенербахче с 3:2 (26:24, 23:25, 26:28, 25:23, 15:9).

Отборът от Анкара започна по-добре срещата и спечели оспорвания първи гейм с 26:24. Фенербахче обаче успя да обърне развоя на двубоя, след като взе следващите две части с 25:23 и 28:26.

Възпитаниците на Радостин Стойчев показаха характер и изравниха резултата след успех с 25:23 в четвъртия гейм. В решителния тайбрек Халкбанк наложи превъзходството си и спечели с 15:9, за да си осигури място сред четирите най-добри отбора в надпреварата.

Българският национал Денислав Бърдаров допринесе за успеха с 12 точки, докато опитният Матей Казийски завърши с 6.

Най-резултатен за победителите беше бразилецът Дарлан с впечатляващите 38 точки. За Фенербахче американецът Матю Андерсън реализира 23 точки, но усилията му не бяха достатъчни за класиране напред.