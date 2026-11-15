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ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Държавна агенция „Национална сигурност“ отрече нейни служители да са оказвали натиск върху Ива Михайлова. Позицията е по повод запис от 14.11.2026 г. в предаване в YouTube запис и последвали коментари за оказване на натиск от страна на служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ над българска гражданка, ДАНС заявява следното:

„Служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ не са оказвали по никакъв начин каквото и да било въздействие над българската гражданка по какъвто и да било повод. Въвличането на Агенцията в политически и медийни противопоставяния чрез разпространяване и интерпретиране на записи с непотвърден произход и недоказана достоверност на твърденията е недопустимо. Тези действия нанасят вреда на обективното разрешаване на казус, засягащ здравето и съдбата на български гражданин.

Държавна агенция „Национална сигурност“ осъществява дейността си при стриктно спазване на законово определените ѝ правомощия, в защита на националната сигурност на Република България, конституционния ред и сигурността на българските граждани. ДАНС няма да допусне името и авторитетът на институцията да бъдат използвани за създаване и разпространяване на неверни внушения.

Агенцията остава последователна в изпълнението на своите законоустановени функции с професионализъм, обективност и институционална отговорност.

#натиск #Ива Михайлова #ДАНС

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