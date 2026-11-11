Тодор Скримов: Когато губим след такава преднина, трябва да се сърдим само на себе си

Капитанът на Левски София Тодор Скримов изрази разочарованието си след поражението с 0:3 (20:25, 25:27, 23:25) от Младост Загреб в реванша от втория квалификационен кръг на Шампионската лига по волейбол за мъже.

Българският шампион отпадна от най-престижния европейски клубен турнир след две загуби от хърватския първенец, като според Скримов основната причина за неуспеха са грешките в решаващите моменти и трудностите при преодоляването на противниковата блокада.

"Бяха по-организирани, но не успяхме да им се противопоставим на блокада. Когато губим след такава преднина, трябва да се сърдим само на себе си. Няколко пъти бяхме спрени от добре организирания им блок“, коментира Скримов след срещата.

Опитният волейболист обърна специално внимание на втория гейм, в който „сините“ имаха аванс от 22:17, но допуснаха обрат и отстъпиха с 25:27, след като пропуснаха три геймбола.

"Разликата е в дребните детайли. Надявам се да изчистим грешките. Не се организираме добре при втора топка и това се отразява на резултата“, допълни капитанът на Левски.

Скримов, който завърши двубоя с 13 точки, разкри също, че има лек здравословен проблем, но очаква скоро да се възстанови напълно.

"Имам лек здравословен проблем, но вярвам, че скоро всичко ще бъде наред“, заяви бившият национал.

След отпадането от Шампионската лига Левски София ще продължи европейското си участие в турнира за Купата на CEV, където ще се изправи срещу швейцарския Шьоненверд.