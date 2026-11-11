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Локомотив Авиа отстъпи на Будванска Ривиера в първия мач от 1/16-финалите на Чалъндж къп

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Спорт
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Пловдивчани загубиха с 0:3 при гостуването си в Черна гора и ще търсят обрат в реванша на 18 ноември

Локомотив Авиа отстъпи на Будванска Ривиера в първия мач от 1/16-финалите на Чалъндж къп
Снимка: БТА
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Локомотив Авиа (Пловдив) допусна поражение с 0:3 (16:25, 16:25, 14:25) при гостуването си на Будванска Ривиера (Черна гора) в първия двубой от 1/16-финалите на европейския клубен волейболен турнир Чалъндж къп при мъжете.

Възпитаниците на Найден Найденов не успяха да се противопоставят на домакините, които демонстрираха превъзходство в атака и на блокада през цялата среща.

Будванска Ривиера наложи своето темпо още в първия гейм, спечелен с 25:16. Черногорският тим продължи да контролира играта и във втората част, която приключи при същия резултат.

В третия гейм домакините затвърдиха преимуществото си и стигнаха до успех с 25:14, с което оформиха крайното 3:0 след само 64 минути игра.

Най-резултатен в срещата беше Воин Качич от състава на Будванска Ривиера със 17 точки. За Локомотив Авиа най-добре се представи Жулиен Георгиев, който завърши с 16 точки.

Двубоят в Черна гора се проведе пред повече от 200 зрители.

Реваншът между двата отбора е насрочен за 18 ноември, когато пловдивчани ще се опитат да преодолеят пасива си и да продължат напред в турнира.

#ВК Будванска Ривиера #Чалъндж Къп 2026/2027 #ВК Локомотив Авиа

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