Локомотив Авиа отстъпи на Будванска Ривиера в първия мач от 1/16-финалите на Чалъндж къп

Локомотив Авиа (Пловдив) допусна поражение с 0:3 (16:25, 16:25, 14:25) при гостуването си на Будванска Ривиера (Черна гора) в първия двубой от 1/16-финалите на европейския клубен волейболен турнир Чалъндж къп при мъжете.

Възпитаниците на Найден Найденов не успяха да се противопоставят на домакините, които демонстрираха превъзходство в атака и на блокада през цялата среща.

Будванска Ривиера наложи своето темпо още в първия гейм, спечелен с 25:16. Черногорският тим продължи да контролира играта и във втората част, която приключи при същия резултат.

В третия гейм домакините затвърдиха преимуществото си и стигнаха до успех с 25:14, с което оформиха крайното 3:0 след само 64 минути игра.

Най-резултатен в срещата беше Воин Качич от състава на Будванска Ривиера със 17 точки. За Локомотив Авиа най-добре се представи Жулиен Георгиев, който завърши с 16 точки.

Двубоят в Черна гора се проведе пред повече от 200 зрители.

Реваншът между двата отбора е насрочен за 18 ноември, когато пловдивчани ще се опитат да преодолеят пасива си и да продължат напред в турнира.