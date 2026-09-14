БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италия и Франция продължават победния си ход на ЕвроВолей 2026

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Световните шампиони надвиха Словакия с 3:1, олимпийският първенец записа трети успех срещу Латвия, а Финландия не остави шанс на Сърбия

Италия и Франция продължават победния си ход на ЕвроВолей 2026
Снимка: cev.eu
Слушай новината

Италия и Франция продължиха убедителното си представяне наeЕвропейското първенство по волейбол за мъже и добавиха нови победи към актива си. Световните шампиони се наложиха над Словакия с 3:1 гейма в група "А“, докато олимпийският първенец Франция постигна същия резултат срещу Латвия в група "D“.

Италия срещна сериозна съпротива от словаците в Модена, но в крайна сметка стигна до успех с 25:17, 25:27, 25:20, 25:19 след близо два часа игра. Домакините започнаха силно, но изпуснаха оспорвания втори гейм, преди отново да наложат волята си в следващите две части. Главен съдия на срещата беше българинът Атанас Върбанов.

Пардо Мати беше най-резултатен за победителите с 22 точки, а Матиа Ботоло и Юри Романо добавиха по 16. За Словакия Якуб Инхат и Ерик Гулак завършиха с по 12 точки.

Италия остава начело в група "А“ с пълен актив. Без поражение продължава и Словения, която има мач по-малко. Словенците не срещнаха особени затруднения срещу Швеция и спечелиха с 3:0 (25:16, 25:21, 25:12). Ник Муянович реализира 17 точки за победителите, а Аксел Анлунд беше най-резултатен за шведите с 12.

Франция също запази перфектния си баланс и записа трета поредна победа в група „D“. „Петлите“ преодоляха Латвия с 3:1 (25:12, 25:16, 22:25, 25:13) в Клуж-Напока. Латвийците успяха да вземат третия гейм, но олимпийските шампиони отговориха категорично в четвъртата част.

Кристапс Смитс беше най-резултатният състезател в двубоя с 19 точки за Латвия. За Франция Симон Маньен и Матис Ено реализираха по 16.

В другата среща от групата Турция постигна чист успех над Швейцария с 3:0 (25:23, 25:19, 25:19). Ефе Байрам и Адис Лагумджия отбелязаха по 17 точки за победителите, докато доскорошният диагонал на Левски София Юлиан Вайзиг завърши с 16 за швейцарския тим.

Франция оглавява група "D“ пред Германия, Румъния и Турция. Именно от този поток ще дойде и съперникът на България за осминафиналите на ЕвроВолей, които ще се проведат в София.

Изненада предложи група "C“, където Финландия постигна категорична победа над Сърбия с 3:0 (25:19, 25:21, 25:23) в Тампере. Йонас Йокела поведе домакините с 19 точки, а Лазар Маринович беше най-резултатен за сърбите с 14.

Дания също завърши деня с чист успех, след като преодоля Естония с 3:0 (28:26, 25:22, 25:16). Мадс Киед Йенсен реализира 19 точки за датчаните, а Мерт Мамеару приключи с 12 за Естония. След тези резултати Финландия води в група "C“, следвана от Дания, Белгия и Сърбия.

#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #национален отбор на Франция по волейбол мъже #национален отбор на Италия по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама душата ми е българска“
2
Силви Вартан в Лос Анджелис: „Сърцето ми е френско, ама...
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване на машина
3
Трудов инцидент в Карлово: 35-годишен мъж загина при разтоварване...
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Преди Кръстовден: Патриархът отслужи света литургия в храм „Св. Александър Невски“
5
Преди Кръстовден: Патриархът отслужи света литургия в храм...
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера на ГЕРБ за случая се знае отдавна
6
Борисов за казуса с „петричкия Ескобар“: Според лидера...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Европейски волейбол

България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна стъпка на ЕвроВолей
България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна стъпка на ЕвроВолей
Полша с експресна победа на Евроволей 2026 Полша с експресна победа на Евроволей 2026
6014
Чете се за: 00:52 мин.
Израел преодоля Португалия в пет гейма и записа първа победа на Евроволей 2026 Израел преодоля Португалия в пет гейма и записа първа победа на Евроволей 2026
Чете се за: 01:42 мин.
Александър Николов задава стандарта в атака на Евроволей, още трима българи сред най-добрите Александър Николов задава стандарта в атака на Евроволей, още трима българи сред най-добрите
Чете се за: 03:05 мин.
Александър Николов: Хубаво е да сме първи или втори в групата, за да избегнем Полша на четвъртфинал Александър Николов: Хубаво е да сме първи или втори в групата, за да избегнем Полша на четвъртфинал
6300
Чете се за: 03:30 мин.
Франция и Германия записаха успехи на европейското първенство по волейбол за мъже Франция и Германия записаха успехи на европейското първенство по волейбол за мъже
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски съд (СНИМКИ)
Пореден протест срещу насилието над животни пред Софийския градски...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят Георги Вълчев: Образователната система обрасна с много помагала, които отказват децата да мислят
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад Кметът на община Гурково: Материалните щети са възстановими, но селото изпита един огнен ад
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Масов бой в Сунгурларе: Има починал, четирима са в болница Масов бой в Сунгурларе: Има починал, четирима са в болница
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Делото срещу мъчителите на животни продължава: Габриела и Красимир...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Първият учебен ден: Какви са мерките за сигурност в Сливен?
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ