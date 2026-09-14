Италия и Франция продължават победния си ход на ЕвроВолей 2026

Италия и Франция продължиха убедителното си представяне наeЕвропейското първенство по волейбол за мъже и добавиха нови победи към актива си. Световните шампиони се наложиха над Словакия с 3:1 гейма в група "А“, докато олимпийският първенец Франция постигна същия резултат срещу Латвия в група "D“.

Италия срещна сериозна съпротива от словаците в Модена, но в крайна сметка стигна до успех с 25:17, 25:27, 25:20, 25:19 след близо два часа игра. Домакините започнаха силно, но изпуснаха оспорвания втори гейм, преди отново да наложат волята си в следващите две части. Главен съдия на срещата беше българинът Атанас Върбанов.

Пардо Мати беше най-резултатен за победителите с 22 точки, а Матиа Ботоло и Юри Романо добавиха по 16. За Словакия Якуб Инхат и Ерик Гулак завършиха с по 12 точки.

Италия остава начело в група "А“ с пълен актив. Без поражение продължава и Словения, която има мач по-малко. Словенците не срещнаха особени затруднения срещу Швеция и спечелиха с 3:0 (25:16, 25:21, 25:12). Ник Муянович реализира 17 точки за победителите, а Аксел Анлунд беше най-резултатен за шведите с 12.

Франция също запази перфектния си баланс и записа трета поредна победа в група „D“. „Петлите“ преодоляха Латвия с 3:1 (25:12, 25:16, 22:25, 25:13) в Клуж-Напока. Латвийците успяха да вземат третия гейм, но олимпийските шампиони отговориха категорично в четвъртата част.

Кристапс Смитс беше най-резултатният състезател в двубоя с 19 точки за Латвия. За Франция Симон Маньен и Матис Ено реализираха по 16.

В другата среща от групата Турция постигна чист успех над Швейцария с 3:0 (25:23, 25:19, 25:19). Ефе Байрам и Адис Лагумджия отбелязаха по 17 точки за победителите, докато доскорошният диагонал на Левски София Юлиан Вайзиг завърши с 16 за швейцарския тим.

Франция оглавява група "D“ пред Германия, Румъния и Турция. Именно от този поток ще дойде и съперникът на България за осминафиналите на ЕвроВолей, които ще се проведат в София.

Изненада предложи група "C“, където Финландия постигна категорична победа над Сърбия с 3:0 (25:19, 25:21, 25:23) в Тампере. Йонас Йокела поведе домакините с 19 точки, а Лазар Маринович беше най-резултатен за сърбите с 14.

Дания също завърши деня с чист успех, след като преодоля Естония с 3:0 (28:26, 25:22, 25:16). Мадс Киед Йенсен реализира 19 точки за датчаните, а Мерт Мамеару приключи с 12 за Естония. След тези резултати Финландия води в група "C“, следвана от Дания, Белгия и Сърбия.