България търси задължителна победа срещу Израел след първата грешна стъпка на ЕвроВолей

Българският национален отбор по волейбол се изправя срещу Израел в четвъртия си двубой от група "В" на ЕвроВолей 2026. Срещата е тази вечер от 19:00 часа в "Арена 8888“ в София, а световните вицешампиони ще търсят незабавна реакция след първото си поражение в турнира.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини започна убедително участието си пред родна публика. България записа две последователни чисти победи с по 3:0 срещу Северна Македония и Португалия, преди серията да бъде прекъсната от Украйна. "Лъвовете“ отстъпиха с 1:3 в събота и така вече имат баланс от две победи и едно поражение.

Поражението остави България на третото място в група В с 6 точки. Полша и Украйна са пред националите ни с по три победи и 9 точки, докато Израел заема четвъртата позиция с един успех и две загуби.

Предстоящият съперник на България вече показа, че не бива да бъде подценяван. Израел започна първенството с поражения от Украйна с 1:3 и от действащия европейски шампион Полша с 0:3, но в третия си мач постигна драматичен обрат срещу Португалия и спечели с 3:2. По този начин израелците запазиха шансовете си за продължаване към следващата фаза.

Това превръща двубоя в ключов и за двата отбора. България се нуждае от победата не само за да се върне веднага на правилния път, но и за да продължи борбата за по-предно класиране и съответно по-благоприятен поток в елиминационната фаза.

Историята от последните срещи е изцяло на страната на "лъвовете“. За последно България и Израел се срещнаха в квалификациите за ЕвроВолей 2021, когато националният ни отбор спечели и двата двубоя с по 3:0.

След мача с Израел за България предстои и последното изпитание в групата - срещу Полша на 16 септември от 19:00 часа, което може да има решаващо значение за крайното подреждане.