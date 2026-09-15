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План за ускорено изграждане на инфраструктурата: Мерки на властта за по-бързо строителство и по-високо качество

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План за ускорено изграждане на инфраструктурата: Мерки на властта за по-бързо строителство и по-високо качество
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Правителството предложи план за ускорено изграждане на стратегическата транспортна инфраструктура с участието на бизнеса и финансовите институции. Сред основните идеи са публично-частното партньорство и концесии, които според кабинета трябва да осигурят по-бързо строителство, по-високо качество и нови източници на финансиране.

Проектна готовност в спешен порядък и високо качество - това бяха основните изисквания към бранша, които постави премиерът Румен Радев. Подчерта, че България не може да чака десетилетия, за да изгради необходимата си инфраструктура и обеща висок контрол и нулева корупция. Радев изрично уточни, че вече изградените с публични средства магистрали няма да бъдат давани на концесия – посочи „Тракия“, „Марица“, „Хемус“, Видин–Ботевград и „Струма“, докато за нови стратегически обекти се търси модел на публично-частно партньорство и концесия.

Румен Радев, министър-председател: "Какъв да бъде моделът на концесиите, ще решаваме ние заедно с вас. Дали ще бъде класическа концесия, дали ще бъде възлагане с отложено плащане, дали ще бъде смесено концесиониране, държавата с частния бизнес, какво публично-частно партньорство ще градим заедно, но целта е публичният ресурс да се освободи за дейности и сфери, където е водещото място на държавата."

Транспортният министър Георги Пеев представи идеята за единен национален портфейл от стратегически проекти, подредени според значимостта, проектната готовност и възможностите за финансиране.

Георги Пеев, министър на транспорта: "Защото нещо може да е много важно, но да не е проектно готово, да обсъдим възможностите за финансиране и разбира се публично-частните партньорства."

Регионалният министър Иван Шишков посочи, че първият приоритет е довършването на започнатите големи пътни обекти, но паралелно трябва да започне проектирането на над 1000 километра нови магистрали.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие: "Всички тези обекти, включително и допроектирането на АМ Черно море, проектирането на магистралата Русе - Маказа от обхода на Бяла до Маказа, включително магистрала Рила - това са огромно количество инфраструктурни обекти в България, които даже нямат започнато проектиране. Затова най-важното е това, върху което трябва да се съсредоточим - е ние да направим по-най бързия начин проектите."

В последващата дискусия, от бранша изразиха готовност да представят проекти възможно най-бързо. От банковия сектор също, но настояха да бъдат включени в работните групи.

Петя Димитрова, Асоциация на банките в България: "Имаме голяма готовност с всякакъв род, не само експертиза, финансиране, ресурси, механизми, въобще целия пакет, изключвам, разбира се, строителни и пренос, които са си експерти."

С акцент върху пътната безопасност, Николай Попов каза на премиера да не се притеснява да даде и започнатите магистрали на концесия.

Николай Попов: "Току-що, докато тече дискусията - двама души са загинали на пътя Ямбол - Сливен. Поредната трагедия, челен сблъсък. Точно строителството на магистрали намалява предпоставката за такива челни сблъсъци."

Иоще един важен акцент от думите на премиера - България трябва да използва стратегическото си географско положение и чрез активна работа с Европейската комисия да се превърне във важна транспортна връзка между Европа, Азия и Балканите.

Предстои нова среща с правителството след като браншът обсъди предложенията на кабинета.

#Министър на транспорта Георги Пеев, #министър Иван Шишков #премиерът Румен Радев

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