"Референдум": Над 70% одобряват забраната на социални мрежи за деца

Да бъдат ли забранени социалните мрежи за деца? Въпросът все по-активно влиза в политическия дневен ред на Европа, а в навечерието на новата учебна година и 15 септември ще бъде тема на днешния „Референдум“. Над 70% от българите одобряват подобна забрана според национално представително проучване на „Мяра“ за БНТ. Учители, ученици и експерти ще обсъдят в студиото рисковете и ползите от ограничаването на достъпа на децата до социалните мрежи.

От данните става ясно, че близо 80 на сто от хората на възраст между 50-65 години одобряват забраната на социалните мрежи за деца до 16 години.

От допитването става ясно, че по-голямата част от хората - 42%, не одобряват използването на изкуствен интелект в училище. 34 на сто подкрепят този метод.

Близо 60% от допитаните одобряват децата между 16 и 18 години да ползват социалните мрежи през деня. 62 на сто искат изцяло да се забранят за непълнолетни, толкова и одобряват да се ползват в присъствието на възрастен.

В предаването "Референдум" участват Светлин Наков - експерт по иновативно образование, Велимина Владимирова - криминален психолог, Константин Веселинов - експерт по киберсигурност, Яна Алексиева - Асоциация "Родители", Петя Петрова - Институт по образование, МОН.