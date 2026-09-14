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България се върна на победния път на ЕвроВолей след обрат над Израел

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Селекцията на Дажнлоренцо Бленджини си гарантира място в елиминациите на европейското първенство по волейбол.

Български национален отбор волеибол мъже
Снимка: БТА
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България си гарантира място в елиминациите на европейското първенство по волейбол за мъже. Световните вицешампиони надвиха Израел с 3:1 гейма в зала "Арена 8888" и се реваншираха за загубата си от Украйна в предишния мач със същия резултат. Тимът на Бленджини изоставаше след първата част след 23:25, но изравни във втория гейм с 25:22. Това е четвърти мач за световните вицешампиони, които до момента записаха победи над Република Северна Македония и Португалия.

Селекционерът на световните вицешампиони Джанлоренцо Бленджини започна със състав: Симеон Николов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Илия в София. Петков, Денислав Бърдаров, Аспарух Аспарухов и либеро Жасмин Величков.

Мачът започна с точка за България след атака в аут на Израел, а последва и втора точка за тима. Гостите изравниха при 3:3. Блокада на Илия Петков направи резултата 6:4. Аспарух Аспарухов направи ас за 8:6. Гостите отново успяха да изравнят и дори излязоха напред в резултата - 13:12. Израелците взеха и аванс от две точки след атака по блока и аут. След това мачът влезе в руслото точка за точка. При 16:18 за Израел Джанлоренцо Бленджини взе прекъсване, за да промени хода на срещата. Тимът на Израел продължи да е по-ефективен и авансът му отново нарасна на три точки - 20:17. При 18:22 Бленджини използва и втория си тайм-аут в гейма. Родният тим спечели следващата точка, Руси Желев влезе да изпълни сервис, а Израел взе прекъсване на играта. Атака на Александър Николов съкрати разликата до точка, но след това Желев сбърка от сервис. Израел стигна до два геймбола при 24:22. Гостите спечелиха първия гейм с 25:23. Най-резултатен в първата част за България бе Денислав Бърдаров с пет точки.

Във втората част тимът започна по-уверено, като поведе с 2:0, а след това и с 5:1 след ас на Алекс Николов, което доведе до ранно прекъсване за израелците. Гостите намалиха пасива си до точка след серия от добри сервиси на Вячеслав Бачкала, а след това и изравниха. Ас на Симеон Николов отново даде преднина от две за родния тим. Ас на Шай Либерман доведе до ново равенство. При 12:13 Бленджини прекъсна играта. Българите направиха обрат и поведоха със 17:15, което накара треньора на Израел Итамар Щайн да вземе тайм-аут. Симеон Николов направи още една поредна точка, но италианската съдийка Доминга Лот отсъди носена топка и точка за съперника. Алекс Николов отбеляза за 20:18 при контраатака. След видео чалъндж точката бе дадена за съперника. Последва жълт картон за по-големия от братята Николови, като нервите взеха връх в тези минути. Така резултатът се изравни, а Бленджини прекъсна играта, за да успокои отбора си. Публиката дълго освирква решението, което доведе до забавяне на подновяването на играта. Важна блокада на Денислав Бленджини направи 22:20, а последва и ас на Алекс Николов. Грешка от сервис на Либерман направи резултата 24:21 и три възможности за изравняване на резултата. Александър Николов заби топката за 25:22.

Третият гейм започна с 3:0 за България след атаки на капитана Грозданов, Бърдаров и грешка на израелците. Тройна блокада на домакините донесе 6:2 и прекъсване за Щайн. Преднината на българите нарасна до 10:4. Израелците намалиха чрез ас на Илай Хавер. Последва ас и на Алекс Николов за 13:7, както и нова точка за домакините, а Израел отново прекъсна играта. Атака по блока на Александър Николов направи разликата непреодолима - 18:10, като това бе последвано от ас на Симеон Николов. Израел започна да бърка и при сервисите. Съперникът направи три поредни точки, като намали изоставането но 14:20. Контраатака на Грозданов доведе до 23:14. Бърдаров атакува за 24:15. Симеон Николов заби за 25:15.

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