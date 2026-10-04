Марица Пловдив спечели волейболния турнир на приятелството „Стефка Великова“

Отборът на Марица Пловдив спечели третото издание на волейболния турнир на приятелството „Стефка Великова”, който се състоя в Плевен.

Надпреварата е за момичета, родени след 1 януари 2010 г. Тази година в него се включиха отборите на спортен клуб по волейбол Олимпиец Плевен, волейболен клуб Спартак 1996 Плевен, Марица Пловдив и ОК Хайдук Велко - Неготин, Сърбия.

След вчерашния ден до финалния мач достигнаха отборите на Марица и Олимпиец. Той завърши при резултат 3:0 в полза на гостите от Пловдив.

Победителят в турнира получи Купа „Стефка Великова“, която бе връчена от президента на отбора домакин Дарин Великов.

Анкета сред треньорите на участващите в турнира отбори определи и двете индивидуални награди – за най-полезен играч на Мария Бакова от Марица Пловдив и за спортсменство на Йорданка Иванова от Олимпиец Плевен.

Всички участници получиха златни медали, които им бяха връчени от Дарин Великов, Деян Нинов, член на Управителния съвет на Българска федерация по волейбол, Гошо Илиев, регионален отговорник към Българска федерация по волейбол, район „Хемус“ и началника на отдел „Спорт“ в Община Плевен Ваня Първанова.

Турнирът е част от Спортния календар на Община Плевен и се организира от Община Плевен съвместно с волейболен клуб Олимпиец. Той е в памет на треньорката и президент на волейболния клуб Стефка Великова и състезателите на отбора Симеон Симеонов и Калоян Минков, които загубиха живота си при автомобилна катастрофа на пътя Плевен - Ловеч на 11 ноември 2023 година.