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За трета година в Плевен ще се проведе волейболният турнир в памет на Стефка Великова

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Спорт
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Турнирът е в памет на треньорката Стефка Великова, основала волейболен клуб Олимпиец, и на двама от състезателите Калоян Минков и Симеон Симеонов, които заедно с нея загубиха трагично живота си при катастрофа на 11 ноември 2023 г.

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За трета поредна година в Плевен се организира волейболен турнир на приятелството за купа "Стефка Великова".

Двудневната надпревара ще се играе в спортна зала "Спартак" на 3 и 4 октомври. Участие ще вземат четири отбора момичета родени след 2010 г. – Спортен клуб по волейбол Олимпиец Плевен; Волейболен клуб Спартак 1996 - Плевен; Волейболен клуб Марица - Пловдив и Волейболен клуб Хайдук Велко от град Неготин, Сърбия.

Турнирът е в памет на треньорката Стефка Великова, основала волейболен клуб Олимпиец, и на двама от състезателите Калоян Минков и Симеон Симеонов, които заедно с нея загубиха трагично живота си при катастрофа на 11 ноември 2023 година. Той е част от Спортния календар на Община Плевен за 2026 година.

Четирите отбора играят по двойки общо два мача през първия ден. Загубилите отбори ще се срещнат за трето–четвърто място през втория ден, а победителите се класират за финала за трофея.

Турнирът ще бъде открит със срещата между съставите на Олимпиец и Хайдук Велко. След тях едни срещу други от двете страни на мрежата ще застанат момичетата от Спартак 1996 и Марица.

Първанова разясни, че организаторите на турнира следват виждането на Стефка Великова, че всички, които са в спорта са победители. Затова всички състезатели ще получат златни медали.

Освен купата "Стефка Великова" за отбора–победител, ще има и индивидуални награди, за спортсменство, посветена и Симеон Симеонов, както и за най-полезен играч в памет на Калоян Минков. Носителите на индивидуалните награди ще бъдат определени след анкета, попълнена от треньорите на отборите.

С разрешение на Българска федерация волейбол и съдийската комисия, за да бъде съдийството на турнира на високо ниво, съдийските делегати Игнат Митев и Красимир Димитров ще се върнат в ролята си на съдии на мачовете.

В първите две издания на турнира победител стана отборът на Марица.

#Стефка Великова

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