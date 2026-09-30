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Берое 2016 е домакин на силен международен приятелски турнир "Купа Стара Загора"

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Спорт
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Надпреварата ще се проведе от 1 до 3 октомври в зала "Иван Вазов".

Берое 2016 е домакин на силен международен приятелски турнир "Купа Стара Загора"
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Берое 2016 е домакин на силен международен приятелски турнир "Купа Стара Загора". Надпреварата ще се проведе от 1 до 3 октомври в зала "Иван Вазов". Освен домакините, участие ще вземат отборите на Нефтохимик 2010, ЦСКА и Войводина Нови Сад. Входът е свободен.

Програма за турнир "Купа Стара Загора":

01.10.2026 г. (четвъртък)

16.30 ч. ЦСКА - Нефтохимик 2010

19.00 ч. Берое 2016 - Войводина Нови Сад

02.10. 2026 г. (петък)

16.30 ч. Берое 2016 - Нефтохимик 2010

19.00 ч. ЦСКА - Войводина

03.10. 2026 г. (събота)

15.30 ч. Нефтохимик 2010 - Войводина

18.00 ч. Берое 2016 - ЦСКА

Награждаване и закриване на турнира.

Турнирът "Купа Стара Загора" е част от подготовката на отборите за новия сезон в Супер Волей. Волейболистите на Берое записаха две победи над Локомотив Авиа (Пловдив). Тимът, воден от Мирослав Живков, изигра три контроли със Северна Македония, в които записа престижен успех и две загуби.

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