БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:55 мин.
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:57 мин.
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно...
Чете се за: 04:00 мин.
Ива от Кочани пред БНТ: Държат се с мен сякаш съм...
Чете се за: 06:32 мин.
Юлиан Вергов и Захари Бахаров повдигнаха завесата на...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъжкият национален отбор на България по волейбол е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Световното първенство ще се проведе в Полша.

очаквайте живо българия германия евроволей 2026 осминафинал
Слушай новината

Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година в Полша, обявиха от федерацията.

"Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като №1 сред класиралите се по световната ранглиста отбори. След емоциите от това лято погледът вече е насочен към следващото голямо предизвикателство", написаха на сайта на федерацията.

Световното първенство ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември 2027 година. Сред първите 17 отбора, които се класираха за участие на първенството на планетата, имаше пет европейски - домакинът Полша, защитаващият титлата си тим на Италия, както и Франция, Финландия и Словения, които се класираха съответно на второ, трето и четвърто място на завършилото наскоро Европейско първенство.

Другите тимове от Стария континент според рангинка ще бъдат Германия, Украйна, Белгия, Турция, Сърбия, Чехия, Гърция, Румъния, Нидерландия, Дания и Естония.

Свързани статии:

БФ Волейбол: България отново показа, че може да бъде достоен домакин на най-големите волейболни събития
БФ Волейбол: България отново показа, че може да бъде достоен домакин на най-големите волейболни събития
Воденият от селекционера Джанлоренцо Бленджини тим приключи...
Чете се за: 05:00 мин.
#Мъжки национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
1
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат
2
Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница...
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците расте, потреблението намалява
3
"Пазарът се срина": Цената на плодовете и зеленчуците...
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
4
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
5
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?
6
Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
4
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
5
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Световен волейбол

Историческо постижение: Женският национален отбор на Египет по волейбол ще играе за първи път на олимпийски игри
Историческо постижение: Женският национален отбор на Египет по волейбол ще играе за първи път на олимпийски игри
Олимпийски шампион и сръбска звезда довървшат Отбора на чужденците на бенефиса на Салпаров Олимпийски шампион и сръбска звезда довървшат Отбора на чужденците на бенефиса на Салпаров
Чете се за: 02:35 мин.
Волейболните национали до 17 г. допуснаха обрат и приключиха със световното Волейболните национали до 17 г. допуснаха обрат и приключиха със световното
Чете се за: 01:20 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Целта е участието на олимпийските игри Джанлоренцо Бленджини: Целта е участието на олимпийските игри
Чете се за: 03:32 мин.
Русия се завръща във Волейболната лига на нациите, България отпада при жените Русия се завръща във Волейболната лига на нациите, България отпада при жените
Чете се за: 01:20 мин.
Полша и САЩ ще спорят за трофея в Лигата на нациите Полша и САЩ ще спорят за трофея в Лигата на нациите
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Голям пожар край Сливен: Активирана е системата BG-Alert
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му Семейството на 15-годишното момче, намерено в кемпера на връх Околчица, иска ексхумация на тялото му
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара Делото на Ива Михайлова: БНТ разполага с експертно техническа възстановка на механизма на удара
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална подкрепа за маслодайната роза Министър Абровски от Брюксел: България настоява за специална подкрепа за маслодайната роза
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Унгарският парламент свали имунитета на премиера Петер Мадяр,...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Слънце и дъжд в следобедните часове
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ