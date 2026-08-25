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Волейболните национали до 17 г. допуснаха обрат и приключиха със световното

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Спорт
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Момчетата на Иван Станев не успяха срещу Венецуела.

Волейболните национали до 17 г. допуснаха обрат и приключиха със световното
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Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години загуби от тима на Венецуела с 2:3 (30:28, 25:17, 19:25, 18:25, 12:15) и отпадна на осминафиналите на световното първенство в Доха.

Така след три победи в групата и поражение от тим, който до момента имаше само един успех от три срещи, тимът на Иван Станев отпадна от надпреварата.

Българският тим успя да измъкне първия гейм, въпреки ме изоставаше в голяма част от него. Венецуела имаше двай геймбола преи 24:22, като родният тим ги спаси, а след това при четвъртата възможност затвори частта с 30:28.

Във втората част България имаше предимство още от самото начало, когато поведе с 4:1 и в нито един момент не изпусна инициативата.

Българите поведоха и в третия гейм, но оставиха да бъдат застигнати в резултата, а след това и тимът от Южна Америка да намали резултата. Това се повтори и в четвъртата част.

В тайбрека отново играта бе равностойна, но след размяната на полетата Венецуела взе превес и затвори мача при 15:12.

#Национален отбор на Венецуела по волейбол за юноши до 17 години #световно първенство по волейбол за юноши до 17 години в Доха #Български национален отбор по волейбол за юноши до 17 години

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