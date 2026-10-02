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Нефтохимик продължава без грешка за "Купа Стара Загора“, ЦСКА с категоричен успех над Войводина

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Спорт
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Бургазлии записаха втора поредна победа след 3:0 срещу Берое 2016, а "червените“ се наложиха със същия резултат над сръбския тим

Нефтохимик продължава без грешка за "Купа Стара Загора“, ЦСКА с категоричен успех над Войводина
Снимка: БТА
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Нефтохимик 2010 и ЦСКА постигнаха чисти победи във втория ден на международния волейболен турнир "Купа Стара Загора“, който се провежда в спортна зала „Иван Вазов“.

Нефтохимик продължи отличното си представяне в надпреварата, след като се наложи над домакина Берое 2016 с 3:0 (25:23, 25:21, 25:21). Бургазлии срещнаха най-сериозна съпротива в първия гейм, но успяха да го измъкнат с 25:23, а в следващите две части затвориха срещата с по 25:21.

Така Нефтохимик записа втората си победа в турнира, след като в първия ден надделя над ЦСКА с 3:1.

„Червените“ от своя страна реагираха след поражението на старта и постигнаха убедителен успех срещу сръбския Войводина (Нови Сад). ЦСКА спечели с 3:0 (27:25, 25:23, 25:20), като първите два гейма бяха оспорвани, преди българският тим да затвори по-категорично третата част.

Войводина остава с една победа в Стара Загора, след като в първия си двубой надигра Берое 2016 с 3:1. Домакините пък все още търсят първия си успех в надпреварата.

Развръзката на турнира ще бъде в събота, 3 октомври. От 15:30 часа Нефтохимик 2010 ще се изправи срещу Войводина, а от 18:00 часа Берое 2016 ще срещне ЦСКА.

След последния двубой е предвидена церемонията по награждаването и официалното закриване на "Купа Стара Загора“.

#ВК Войводина Нови Сад #ВК Берое 2016 #ВК Нефтохимик 2010 Бургас #ВК ЦСКА

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