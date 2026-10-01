Нефтохимик пребори ЦСКА след драматичен първи гейм за Купа "Стара Загора“

Нефтохимик 2010 Бургас започна с победа участието си в четиристранния волейболен турнир за Купа "Стара Загора“. Действащият носител на Купата на България и вицешампион на страната се наложи над ЦСКА с 3:1 (29:27, 14:25, 25:18, 25:21) в зала "Иван Вазов“.

Най-драматичен беше откриващият гейм. „Червените“ имаха възможности да поведат в резултата, но Нефтохимик спаси четири геймбола и в крайна сметка измъкна частта с 29:27.

ЦСКА реагира убедително във втория гейм. Столичани водеха почти през цялото време и стигнаха до категоричното 25:14, с което възстановиха равенството в мача.

Отборът на Иван Станев обаче отново пое инициативата. Бургазлии спечелиха третата част с 25:18, а в четвъртата затвориха срещата при 25:21. Последната точка в двубоя дойде след сервис в аут на Кулагин.

Станев започна срещата със състав, който е много вероятно да бъде основен и в предстоящия турнир за Суперкупата на България. Владимир Станков беше разпределител, Стоян Димитров застана на диагонала, а в центъра действаха капитанът Стефан Чавдаров и Мартин Кръстев. Посрещачи бяха новите чуждестранни попълнения Адам Бартош и Стефан Скакич, а либеро – Ясен Петров.

Нефтохимик и ЦСКА ще се срещнат отново на 17 октомври в спортна зала "Левски София“, този път в турнира за Суперкупата на България.

Преди това бургазлии продължават участието си за Купа "Стара Загора“. Следващият им двубой е в петък от 16:30 часа срещу домакина Берое. В надпреварата участва и сръбският Войводина Нови Сад, като турнирът се провежда по системата "всеки срещу всеки“ и ще продължи до 3 октомври.