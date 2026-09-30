Николай Желязков: Не сме там, където трябва да бъдем

Ръководството на волейболния Левски София организира медиен ден преди началото на сезона при мъжете и жените.

На 16-18 октомври предстои Суперкупата на България, като турнирът ще се проведе в едноименната зала на "сините".

"Това което виждам за момента в играта, е далеч от това, което ми се иска да виждам. Не сме там, където трябва да бъдем. Всичко това има своите обективни причини. Привлякохме много нови състезатели. Имаме играчи, които досега в Левски нямаха основна роля, но вече ще имат такава. Едно е да помагаш, друго е да бъдеш водеща фигура", заяви старши треньорът на мъжете Николай Желязков.

Наставникът е обнадежден, че тренировките ще доведат до еволюцията в играта.

"Предстои да видим как ще се развием. Относно играта до момента – иска ми се да видя доста повече. Тренираме и работим. Надявам се еволюцията в играта да бъде такава, че да успеем да бъдем добре, когато е важно", допълни той.

Основната целя за шампионите към този момент е подобрение в играта на всички елементи преди турнира за Суперкупата на България на 17 и 18 октомври в зала "Левски София".