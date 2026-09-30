Николай Желязков: Не сме там, където трябва да бъдем

Старши треньорът на Левски е обнадежден, че тренировките ще доведат до еволюцията в играта.
Ръководството на волейболния Левски София организира медиен ден преди началото на сезона при мъжете и жените.
На 16-18 октомври предстои Суперкупата на България, като турнирът ще се проведе в едноименната зала на "сините".
"Това което виждам за момента в играта, е далеч от това, което ми се иска да виждам. Не сме там, където трябва да бъдем. Всичко това има своите обективни причини. Привлякохме много нови състезатели. Имаме играчи, които досега в Левски нямаха основна роля, но вече ще имат такава. Едно е да помагаш, друго е да бъдеш водеща фигура", заяви старши треньорът на мъжете Николай Желязков.
Наставникът е обнадежден, че тренировките ще доведат до еволюцията в играта.
"Предстои да видим как ще се развием. Относно играта до момента – иска ми се да видя доста повече. Тренираме и работим. Надявам се еволюцията в играта да бъде такава, че да успеем да бъдем добре, когато е важно", допълни той.
Основната целя за шампионите към този момент е подобрение в играта на всички елементи преди турнира за Суперкупата на България на 17 и 18 октомври в зала "Левски София".
"Ако трябва да говорим за фаворити, на хартия Дея спорт е фаворит с привличането на Цветан Соколов, а и със състезателите, които имат. Берое също изрази амбиция. Ние сме твърдо стъпили на земята, за да стигнем до там, където искаме да бъдем. След две седмици не мисля, че ще бъдем в топ състояние. Процесът е динамичен. Въпросът е на много усилия от страна на всички, за да бъдем възможно най-подготвени. Убеден съм, че всички няма да бъдат в най-силното си състояние. Антон Станчев е едно момче, което в последните години дори не игра основен разпределител. За него идването в Левски е много важна и отговорна стъпка. Фланелката на Левски винаги тежи и това важи за него. Работи много, старае се, но предстои още много работа. Винаги е прекрасно да си домакин. феновете са ни помагали много през годините. Дано го направят и на този турнир. Ще дадем всичко от себе си", каза още Николай Желязков.