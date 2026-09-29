Волейболният Левски с най-сериозна подкрепа от държавата

За втора поредна година волейболният Левски София е клубът, който получава най-голяма финансова подкрепа от държавата. Това показва справка за отпуснатите от министерството на младежта и спорта средства по "Програма за развитие на спортните клубове" за 2026 г., с която "Сега" се сдоби със съдействието на пресслужбата на ММС.

Към 28 септември са одобрени проектите на общо 923 клуба в 54 вида спорт, на които са преведени общо 9 525 985 евро. По информация на медията ни този списък не е окончателен, тъй като все още се обработват документите на още няколко десетки клубове.

В началото на месеца самият спортен министър Енчо Керязов каза в ТВ интервю, че "подкрепихме над 1000 спортни клуба с над 10 млн. евро". Очаква се пълната справка да бъде публикувана на сайта на ведомството в близките седмици.

Засега абсолютен №1 по държавно финансиране е волейболният шампион при мъжете и вицешампион при жените Левски София, основан през 2018 г. от настоящия депутат от ПБ Владимир Николов. Самият Николов документално не е в управата на клуба от 28 май 2026 г., когато е заличен като представляващ, както е по закон, след като е положил клетва като народен представител. Иначе е освободен от клуба с решение на общото събрание от 18 април - деня преди парламентарните избори.

"Сините" получават 112 177 евро, което представлява над 10% от цялата сума, отпусната на общо 86 волейболни клуба (1 057 206 евро). На второ и трето място по финансиране в най-успешния ни отборен спорт са женският шампион Марица (Пловдив) със 74 407 евро и ЦСКА с 65 978 евро.

През миналата година Левски София също беше първенец по най-голям усвоен държавен ресурс с 281 034 лв. През 2025 г. това представляваше близо 1/5 (18%) от отпуснатите 1,6 млн. лв. за общо 58 волейболни клуба. Тази година волейболът е спортът както с най-много подпомогнати клубове, така и с най-голяма сумарна субсидия за тях.

На втора позиция се котира борбата с общо 1 055 102 евро за 74 клуба. Най-щедро подпомогнат сред тях е Левски със 101 094 евро, следван от ЦСКА с 83 043 евро и Ботев Враца с 52 861 евро.

Прави впечатление, че клубовете по волейбол и борба получават заедно над 2,1 млн. евро, или 22% от отпуснатите 9,5 млн. евро за всички 54 спорта.

Освен волейболния Левски София и борцовия Левски има още само един клуб, който е финансиран с 6-цифрена сума от държавата - доминиращият в художествената гимнастика Илиана София. Управляваното от президента на федерацията по този спорт Илиана Раева дружество има одобрени проекти за 109 304 евро. Следващите две най-високи субсидии са за "Левски" - 62 653 евро, и Левски Триадица - 43 886 евро, като трите столични отбора усвояват заедно почти половината от общата помощ в художествената гимнастика - 483 973 евро за 30 клуба.

Сред водещите спортове с най-голямо финансиране за клубовете се открояват още леката атлетика с 588 821 евро за 67 клуба, боксът с 491 189 евро за 44 клуба, баскетболът с 471 720 евро за 58 клуба и плуването с 431 128 евро за 39 клуба.

ТОП 10 НА КЛУБОВЕТЕ С НАЙ-ГОЛЯМА СУБСИДИЯ ОТ ММС ЗА 2026 Г.

1. Левски София (волейбол) - €112 177

2. Илиана (худ. гимнастика) - €109 304

3. Левски (борба) - €101 094

4. ЦСКА (джудо) - €89 413

5. ЦСКА (борба) - €83 043

6. Марица (волейбол) - €74 407

7. ЦСКА (волейбол) - €65 978

8. Левски (худ. гимнастика) - €62 653

9. Свечников (фехтовка) - €59 377

10. Ботев Враца (борба) - €52 861