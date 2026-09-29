България се класира за световното първенство по волейбол за жени през 2027 г.

Женският национален отбор на България по волейбол си осигури участие на световното първенство през 2027 г. Благодарение на позицията си в световната ранглиста българките попаднаха сред тимовете, които получават квота за шампионата.

България в момента заема 29-о място в световната ранглиста, което е достатъчно за класиране на 21-вото издание на турнира. През тази година националният отбор достигна до осминафиналите на европейското първенство.

Световното първенство през 2027 г. ще се проведе в САЩ и Канада от 20 август до 5 септември. Двете държави домакини получават директно право на участие.

До момента са обявени три американски града домакини — Анахайм, Омаха и Орландо. Канадските градове, които ще приемат срещи от турнира, предстои да бъдат определени.

Сред останалите отбори, които вече имат гарантирано участие, са Италия, Доминиканската република, Куба, Пуерто Рико, Тайланд, Китай, Япония, Сърбия, Полша, Турция, Египет, Кения, Камерун, Аржентина, Бразилия и Колумбия.

България ще бъде сред съставите, получили право на участие на база позицията си в световната ранглиста.