БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще...
Чете се за: 00:37 мин.
БНТ със специално издание на "Още от деня" за...
Чете се за: 00:52 мин.
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:32 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България се класира за световното първенство по волейбол за жени през 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Национални отбори
Запази

Българките попаднаха сред тимовете, които получават квота за шампионата.

Български национален отбор волейбол жени Жана Тодорова
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Женският национален отбор на България по волейбол си осигури участие на световното първенство през 2027 г. Благодарение на позицията си в световната ранглиста българките попаднаха сред тимовете, които получават квота за шампионата.

България в момента заема 29-о място в световната ранглиста, което е достатъчно за класиране на 21-вото издание на турнира. През тази година националният отбор достигна до осминафиналите на европейското първенство.

Световното първенство през 2027 г. ще се проведе в САЩ и Канада от 20 август до 5 септември. Двете държави домакини получават директно право на участие.

До момента са обявени три американски града домакини — Анахайм, Омаха и Орландо. Канадските градове, които ще приемат срещи от турнира, предстои да бъдат определени.

Сред останалите отбори, които вече имат гарантирано участие, са Италия, Доминиканската република, Куба, Пуерто Рико, Тайланд, Китай, Япония, Сърбия, Полша, Турция, Египет, Кения, Камерун, Аржентина, Бразилия и Колумбия.

България ще бъде сред съставите, получили право на участие на база позицията си в световната ранглиста.

#Български национален отбор по волейбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
1
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
2
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния ресторант „Кошарите“
3
Столичната община започна принудителното премахване на незаконния...
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
4
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата има ресурс да гарантира работата на отделението
5
След колективната оставка на медицински сестри в Смолян: Болницата...
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в Плевен
6
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
4
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Спорт

Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват
Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват
Незрящият лекоатлет Александър Цоканов преподава физическо възпитание в столицата Незрящият лекоатлет Александър Цоканов преподава физическо възпитание в столицата
Чете се за: 03:05 мин.
Даниил Медведев ликува с титлата от турнира от сериите АТР 250 в Ханчжоу Даниил Медведев ликува с титлата от турнира от сериите АТР 250 в Ханчжоу
Чете се за: 01:42 мин.
Алехандро Давидович Фокина триумфира на турнира от сериите АТР 250 в Чънду Алехандро Давидович Фокина триумфира на турнира от сериите АТР 250 в Чънду
Чете се за: 02:00 мин.
България ще участва с трима състезатели на световното първенство по спортна гимнастика България ще участва с трима състезатели на световното първенство по спортна гимнастика
Чете се за: 06:15 мин.
Бразилия срази Австралия в голово шоу, но даде свидна жертва Бразилия срази Австралия в голово шоу, но даде свидна жертва
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Паметен ден: Над 1000 години по-късно тленните останки на цар Самуил се връщат в България (ОБЗОР)
Паметен ден: Над 1000 години по-късно тленните останки на цар...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде разположен в храм "Св. София" (СНИМКИ) Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде разположен в храм "Св. София" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
Галерия
Цар Самуил и пазителят на мощите: Археологът, който съхрани една българска история Цар Самуил и пазителят на мощите: Археологът, който съхрани една българска история
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
БНТ със специално издание на "Още от деня" за връщането на останките на цар Самуил БНТ със специално издание на "Още от деня" за връщането на останките на цар Самуил
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Умиращи дървета: Защо хиляди декари иглолистни гори в Родопите съхнат?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Общо 770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени у нас за...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Най-възрастната варненка Евдокия Чочева навърши 107 години (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ