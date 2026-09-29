Даниил Медведев ликува с титлата от турнира от сериите АТР 250 в Ханчжоу

Водачът в схемата Даниил Медведев триумфира на турнира по тенис на твърди кортове от сериите АТР 250 в Ханчжоу (Китай) с награден фонд 1 039 090 долара.

30-годишният руснак надигра сънародника си Андрей Рубльов, поставен под №2, със 7:5, 6:4 за час и 33 минути.

Единственият брейк в първия сет дойде късно, в 11-ия гейм, а благодарение на него Медведев поведе с 6:5 и след това спечели подаването си и поведе в общия резултат. Бившият №1 в света осъществи пробив още в първия гейм на втората част, а до края на двубоя Рубльов не успя да намери отговор на силната игра на носителя на една титла от Големия шлем.

Медведев наниза 23 аса в хода на двубоя срещу само 3 за опонента си, а по-добрата игра на Рубльов на втори сервис не беше достатъчна, за да извлече нещо от срещата.

"Винаги има малко по-голям залог (когато играя срещу него). Мисля, че се справих добре. Играх добре във важните моменти и съм много щастлив от нивото си", заяви Медведев.

Така руснакът спечели 24-ата титла на сингъл в кариерата си и трета за 2026 година, след като през януари вдигна трофея в Бризбейн и месец по-късно в Дубай. Триумфът е 11-и за руснака от 14 финала в турнири от сериите АТР 250.