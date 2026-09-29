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Пьотр Нестеров отпадна още в първия кръг от турнира в Порто

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Спорт
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Родният представител не издържа срещу португалец.

пьотр нестеров класира основната схема тенис турнира сериите чалънджър порто
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Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров допусна поражение в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

23-годишният българин, който премина през пресявките, отстъпи на друг квалификант - представителя на домакините Гонсало Маркес, с 5:7, 6:1, 4:6 за час и 49 минути.

След размяна на брейкове в средата на първия сет, Нестеров бе на точка от това да стигне до тайбрек, но съперникът му осъществи пробив и поведе в общия резултат. Във втората част българинът драстично подобри играта си и поведе с 4:0, а съперникът му успя да спечели само едно от четирите си подавания.

Така се стигна до решаващ сет, в който португалецът реализира ключов брейк, за да поведе с 4:3, а до края Нестеров не успя да навакса.

Въпреки поражението българинът заработи 5 точки за световната ранглиста на АТП, в която през тази седмица заема 301-вото място.

Друг национал - Александър Донски, трети поставен в надпреварата на двойки, ще играе утре в първия кръг при дуетите с Филип Пиечонка (Полша) срещу Михаел Геертс (Белгия) и Виджай Прашант (Индия).



# Пьотр Нестеров

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