Новак Джокович с оптимистични думи за своето състояние преди турнира в Пекин

Носителят на 24 титли от турнирите от Големия шлем Новак Джокович заяви, че се чувства в добра форма физически преди участието си на Откритото първенство на Китай.

Сърбинът, който не е играл от загубата си в първия кръг на Откритото първенство на САЩ, ще срещне португалеца Нуно Боржеш в първия кръг на надпреварата в Пекин. След последния си мач, който бе с аржентинеца Мариано Навоне, Джокович се оплака от проблеми в рамото и гърба, а по време на самата среща повърна.

"В момента се чувствам добре, но нека видим. Ясно е, че официален мач е напълно различен от една тренировка. Засега обаче съм добре", каза шесткратният шампион в Пекин.

"Исках да се върна в Китай, защото тук винаги играя много силно. Това ми дава допълнителна увереност. Престоят ми до момента е много положителен", каза още бившият номер 1 в света.

Джокович, който в момента е номер 11, спечели титлата от турнира в китайската столица през 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 година, като има баланс от 29 победи и нито една загуба.

"На този етап от кариерата ми искам да участвам в турнири, в които мога да се забавлявам. На места, на които съм печелил преди и знам, че феновете ме харесват. Имам нужда от този позитивизъм", добави 39-годишният тенисист.