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Травма сложи край на сезона за Аманда Нисимова

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Спорт
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За последно американката игра на US Open.

Травма сложи край на сезона за Аманда Нисимова
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Американската тенисистка Аманда Анисимова обяви, че прекратява сезона си по-рано заради травма в китката.

25-годишната състезателка, която заема номер 11 в световната ранглиста, последно игра на Откритото първенство на САЩ в началото на месеца, където допусна изненадващо поражение от рускинята Анастасия Потапова още в третия кръг.

Финалистката от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през 2025 година трябваше да участва на турнира от сериите УТА 500 в Сингапур, но се отказа преди началото на надпреварата заради същата контузия на ръката. Тя също така избра да не защитава титлата си в китайската столица Пекин през тази седмица.

"Здравейте на всички, ще сложа край на сезона си за тази година. Отново получих контузия в китката, за която трябва да се погрижа. Време е да се възстановя и да започна наново, ще се видим през 2027-а", написа американката в Инстаграм, цитирана от агенция Ройтерс.

#Аманда Анисимова

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