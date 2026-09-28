Пьотр Нестеров се класира за основната схема на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто

Пьотр Нестеров се класира за основната схема на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Порто (Португалия) с награден фонд 203 900 евро.

23-годишният българин, който е поставен под номер 2 в схемата на пресявките, надигра седмия поставен Марко Топо (Германия) с 6:4, 6:2 за 73 минути.

Първият сет премина със само един брейк, а с него Нестеров поведе с 2:1. Въпреки че съперникът му отрази четири сетбола при 5:4 и имаше шанс да върне пробива, все пак българинът затвори частта със сервис на нула и поведе в общия резултат.

Във втората част Нестеров спечели четири поредни гейма и не остави шанс на съперника си за отговор до края на срещата.

Така българинът заработи 5 точки за ранглистата на АТР и ще продължи участието си в турнира утре в основната схема.

В Порто трябваше участва още Григор Димитров, но първата ракета на България се отказа заради контузия в лявото коляно.