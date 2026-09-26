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Чех спря Андриан Андреев в Пловдив

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Спорт
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Българинът отпадна на полуфиналите.

Адриан Андреев
Снимка: БФ Тенис
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Адриан Андреев отпадна на полуфиналите на сингъл на международния турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се проведе на кортовете на ТК „Локомотив".

Легендата на българския футбол Христо Стоичков подкрепи Андреев от трибуните. Камата пристигна на кортовете на ТК „Локомотив" по покана на президента на Българската федерация по тенис Иван Тиков.

25-годишният Андреев, който преди това записа две победи в квалификациите и три в основната схема, отстъпи на полуфиналите с 3:6, 6:4, 3:6 на Йонас Форейтек (Чехия) за два часа и 10 минути игра.

Българинът загуби първите три гейма в мача, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Андреев изостана с 1:3 във втората част, но след 3:4 спечели три поредни гейма и след 6:4 изравни резултата в сетовете. В решаващия трети сет Андреев на два пъти навакса пробив, но след 3:3 загуби три поредни гейма, а с това и срещата.

След страхотното си представяне на турнира Адриан Андреев заработи 26 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №819. Със спечелените точки той си гарантира изкачване с 215 позиции до №604.

#тенис турнир в Пловдив 2026 г. # Адриан Андреев

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