Украйна се класира за първи път на финал в „Били Джийн Кинг Къп“

Украйна се класира за историческия си първи финал в „Били Джийн Кинг Къп“, след като отстрани действащия шампион Италия с 2:0 победи. Украинките сложиха край на доминацията на италианския тим, който спечели турнира през последните две години.

Елина Свитолина донесе решаващата победа, след като се наложи категорично с 6:2, 6:2 над Жасмин Паолини. Украинката се нуждаеше от само час и три минути, за да преодолее финалистката от Уимбълдън и „Ролан Гарос“, която до този момент бе в серия от 10 поредни победи в турнира.

Преди Свитолина Анхелина Калинина постави Украйна в отлична позиция, побеждавайки Тира Грант с 6:3, 6:4 за 85 минути.

Така украинският тим си осигури място във финала още след първите два мача от полуфинала. В неделя Украйна ще спори за трофея срещу Чехия.