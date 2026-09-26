БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2...
Чете се за: 02:50 мин.
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани...
Чете се за: 03:15 мин.
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украйна се класира за първи път на финал в „Били Джийн Кинг Къп“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Украинките сложиха край на доминацията на италианския тим.

Елина Свитолина
Снимка: БТА
Слушай новината

Украйна се класира за историческия си първи финал в „Били Джийн Кинг Къп“, след като отстрани действащия шампион Италия с 2:0 победи. Украинките сложиха край на доминацията на италианския тим, който спечели турнира през последните две години.

Елина Свитолина донесе решаващата победа, след като се наложи категорично с 6:2, 6:2 над Жасмин Паолини. Украинката се нуждаеше от само час и три минути, за да преодолее финалистката от Уимбълдън и „Ролан Гарос“, която до този момент бе в серия от 10 поредни победи в турнира.

Преди Свитолина Анхелина Калинина постави Украйна в отлична позиция, побеждавайки Тира Грант с 6:3, 6:4 за 85 минути.

Така украинският тим си осигури място във финала още след първите два мача от полуфинала. В неделя Украйна ще спори за трофея срещу Чехия.

#Били Джийн Кинг Къп 2026 #Джасмин Паолини #Елина Свитолина

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
1
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност
2
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
3
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
4
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
5
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
Облачно време и валежи в съботния ден
6
Облачно време и валежи в съботния ден

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
6
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...

Още от: Отборни турнири

Карлос Алкарас и Якуб Меншик осигуриха аванс от две победи за отбора на Европа в „Лейвър Къп“
Карлос Алкарас и Якуб Меншик осигуриха аванс от две победи за отбора на Европа в „Лейвър Къп“
Чехия победи Испания на полуфиналите на "Били Джийн Кинг" Чехия победи Испания на полуфиналите на "Били Джийн Кинг"
Чете се за: 01:02 мин.
Изтеглиха жребия за финалите на Купа Дейвис Изтеглиха жребия за финалите на Купа Дейвис
Чете се за: 01:52 мин.
България загуби от Дания за Купа Дейвис България загуби от Дания за Купа Дейвис
Чете се за: 01:50 мин.
Григор Димитров се предаде в трилър срещу Холгер Руне и Дания се върна в играта Григор Димитров се предаде в трилър срещу Холгер Руне и Дания се върна в играта
Чете се за: 01:55 мин.
България оцеля на двойки и си върна предимството за Купа Дейвис България оцеля на двойки и си върна предимството за Купа Дейвис
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро задържаха на ГКПП "Лесово" (СНИМКИ)
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Патриарх Даниил в Йерусалим: Молим се за мир сред всички народи и изповедания Патриарх Даниил в Йерусалим: Молим се за мир сред всички народи и изповедания
Чете се за: 10:37 мин.
По света
Четирима души загинаха при срутване на сграда в центъра на Атина,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани за очаквана...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в...
Чете се за: 02:22 мин.
Икономика
Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ