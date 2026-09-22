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Изтеглиха жребия за финалите на Купа Дейвис

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Капитаните на осемте отбора ще обявят на 27 октомври съставите си за финалния турнир, като всеки тим ще посочи между четирима и петима тенисисти.

яник синер изведе италия трети пореден полуфинал купа дейвис
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Италия и Испания получиха на пръв поглед преодолими съперници на четвъртфиналите за Купа Дейвис. Като водачи на схемата двата тима бяха поставени в различни половини на жребия, който бе изтеглен днес в Болоня. Именно италианският град ще приеме финалната фаза на турнира между 24 и 29 ноември.

Трикратният шампион Италия ще се изправи срещу Република Корея, която за първи път в историята си достигна до тази фаза на надпреварата. При успех италианците ще срещнат победителя от четвъртфинала между Чехия и Канада.

Испания, която загуби финала от Италия преди година, ще играе срещу Австрия. В случай на класиране напред испанците ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между Великобритания и Германия.

Капитаните на осемте отбора ще обявят на 27 октомври съставите си за финалния турнир, като всеки тим ще посочи между четирима и петима тенисисти.

Големият въпрос е дали сред избраниците ще бъдат звездите Яник Синер и Карлос Алкарас. Двамата бяха част от съответно италианския и испанския състав през 2024 година, но пропуснаха последното издание. Синер се позова на натоварения календар, докато Алкарас бе извън игра заради контузия.

Александър Зверев също е сред имената, които могат да придадат допълнителен блясък на финалната фаза. Германецът пропусна турнира през 2024 година, но миналия сезон бе част от състава на Германия.

#Купа Дейвис 2026

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