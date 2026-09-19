България оцеля на двойки и си върна предимството за Купа Дейвис

България поведе с 2:1 победи като гост на Дания в двубоя от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже - Купа Дейвис. Срещата се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод - предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

В драматичен мач на двойки Александър Донски и Пьотр Нестеров победиха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен с 4:6, 6:2, 7:6(6) за два часа и 21 минути.

"Не беше лесно, те много добре играха. Ние държахме много високо ниво, борихме се като лъвове и се радваме, че донесохме победа за България", каза Донски след мача пред bTV.

"Ние очаквахме да играят по този начин. Ние знаем, че можем да победим всеки отбор. Една страхотна емоция, това е нещо уникално", добави Нестеров.

В следващия двубой Григор Димитров излиза срещу Холгер Руне в двубой между първите ракети на двата състава.