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България оцеля на двойки и си върна предимството за Купа Дейвис

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Спорт
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Александър Донски и Пьотр Нестеров пречупиха срещу Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен в Хилерьод.

България оцеля на двойки и си върна предимството за Купа Дейвис
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България поведе с 2:1 победи като гост на Дания в двубоя от Световна група I на световното отборно първенство по тенис за мъже - Купа Дейвис. Срещата се играе в зала „Royal Stage" в Хилерьод - предградие на Копенхаген, с капацитет 2800 зрители.

В драматичен мач на двойки Александър Донски и Пьотр Нестеров победиха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилдсен с 4:6, 6:2, 7:6(6) за два часа и 21 минути.

"Не беше лесно, те много добре играха. Ние държахме много високо ниво, борихме се като лъвове и се радваме, че донесохме победа за България", каза Донски след мача пред bTV.

"Ние очаквахме да играят по този начин. Ние знаем, че можем да победим всеки отбор. Една страхотна емоция, това е нещо уникално", добави Нестеров.

В следващия двубой Григор Димитров излиза срещу Холгер Руне в двубой между първите ракети на двата състава.

#Йоханес Ингилдсен #Аугуст Холмгрен #Национален отбор на Дания по тенис # Александър Донски #Купа Дейвис 2026 #Национален отбор на България по тенис # Пьотр Нестеров

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