Паула Бадоса продължава без загубен сет и е на полуфинал в Сао Пауло

Паула Бадоса се класира за полуфиналите на турнира от сериите WTA 250 в Сао Пауло, който се провежда на твърди кортове и е с награден фонд 283 347 долара.

Поставената под №2 испанка се наложи над американката Мери Стояна с 6:4, 6:2 след час и 36 минути игра и продължи към финалната четворка на надпреварата в Бразилия.

Бадоса взе по-оспорвания първи сет с 6:4, а във втората част успя да затвърди превъзходството си и даде само два гейма на своята съперничка.

В спор за място на финала испанката ще се изправи срещу Надя Подороска. Аржентинката достигна до полуфиналите след трисетова битка със Сузан Ламенс от Нидерландия.

Подороска спечели първата част със 7:6(5), след което Ламенс изравни след 6:3 във втория сет. В решаващата част аржентинката стигна до 6:3 и си осигури сблъсък с Бадоса.

Така Бадоса и Подороска ще определят едната финалистка в Сао Пауло, като испанката продължава преследването на титлата като втора поставена в схемата.







