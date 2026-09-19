Ива Йович е на победа от защита на титлата си в Гуадалахара

Ива Йович се доближи на една победа от защитата на титлата си на турнира от сериите WTA 500 в Гуадалахара. Поставената под №2 американка се класира за финала на надпреварата на твърда настилка в Мексико, която е с награден фонд 1 206 446 долара.

Йович не срещна сериозни затруднения срещу шестата поставена Кристина Букса и се наложи над испанката с 6:4, 6:1 за час и 33 минути. Така тя продължава защитата на трофея си, без да е загубила сет в тазгодишното издание.

В спора за титлата Йович ще се изправи срещу сънародничката си Пейтън Стърнс, която достигна до финала след успех над осмата в схемата Людмила Самсонова.

Стърнс трябваше да положи повече усилия в първата част, но в крайна сметка преодоля рускинята със 7:6(7), 6:2. Подобно на Йович, тя също не е загубила сет по пътя си до решителния двубой.

Така в Гуадалахара за втора поредна година титлата ще бъде спечелена от американска тенисистка. Сблъсъкът между Йович и Стърнс е и вторият изцяло американски финал в WTA през 2026 година.

Двете тенисистки не са се срещали досега. За Стърнс предстоящият двубой предоставя възможност да спечели втората си титла през сезона, докато Йович ще участва във втория си финал за годината и ще опита да защити трофея си в Гуадалахара.







