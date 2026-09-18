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Паула Бадоса се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите WТА 250 в Сао Пауло

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Паула Бадоса се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите WТА 250 в Сао Пауло
Снимка: БТА
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Втората поставена Паула Бадоса се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на твърди кортове от сериите WТА 250 в Сао Пауло (Бразилия) с награден фонд 283 347 долара.

Бадоса се наложи над Ясмин Ортенци (Аржентина) след обрат с 4:6, 6:2, 6:2 за два часа и 14 минути игра.

Нейна съперничка в спора за достигане до полуфиналите ще бъде представителката на САЩ Мери Стояна, която отстрани Доминика Салкова (Чехия) със 7:6(5), 6:1 в двубой, продължил час и 30 минути.

Четвъртата поставена Анна Блинкова (Франция) също намери място на четвъртфиналите след успех над 18-годишната чехкиня Вендула Валдманова с 6:3, 6:0.

Следващата противничка на Блинкова е Алина Чараева от Армения.

Втория кръг преодоля още представителката на Аржентина Надя Подороска, след като елиминира петата в схемата Ева Лис (Германия) със 7:5, 6:2 и очаква сблъсък срещу Сузан Ламенс от Нидерландия.

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#Паула Бадоса

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