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Елена Рибакина след първата си титла от US Open: Всеки ден беше предизвикателство

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 04:07 мин.
Спорт
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Рибакина победи във финала двукратната шампионка Арина Сабаленка с 6:4, 5:7, 6:2.

елена рибакина първата титла open всеки ден беше предизвикателство
Снимка: БГНЕС
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Казахстанката Елена Рибакина, която спечели първата си титла от US Open, надигравайки Арина Сабаленка, заяви, че все още й е трудно да осмисли случилото се.

Рибакина победи във финала двукратната шампионка Арина Сабаленка с 6:4, 5:7, 6:2.

"Невероятно чувство е. Супер щастлива съм, много се гордея с цялата работа, която съм положила. Този турнир беше малко по-стресиращ от другите, защото играех за номер 1 в света, имах и контузия на глезена, която се случи седмица преди да дойда тук. Всеки ден беше предизвикателство, но се чувствах по-спокойна в тези ситуации, отколкото преди, когато се случваха подобни неща", заяви шампионката.

Само преди 23 дни тя се отказа на турнира в Синсинати в четвъртфиналния си мач срещу Ига Швьонтек. Втората поставена в схемата получи контузия в левия глезен и след 31 минути на корта спря при резултат 4:1 гейма.

"Бях толкова разстроена, нямах представа как ще се развият нещата. Направихме ядрено-магнитен резонанс, когато пристигнах в Ню Йорк. Не беше много окуражаващо. Трябваше да говорим с много лекари, за да получим мнението им какво да правим. Имах късмета да имам наистина добра лекарка в Австралия. Тя постоянно говореше с нас по телефона, направихме план и се придържахме към него. В продължение на седем дни просто се движех напред-назад между хотелската си стая и фитнеса, прекарвайки три часа там, с много възстановяване, лечение и филм, за да се разсея", сподели Рибакина.

Запитана какво е направила, за да се върне в мача след загубения втори сет, тя отговори:

"Мачът беше толкова оспорван. В първия сет, след почивката, беше малко по-лесно да се установя в играта. Във втория си разменихме удари, тя просто игра по-агресивно в тези ключови моменти. Допуснах две или три грешки. В третия сет си казах, че все още мога да го направя. Че трябва да се съсредоточа върху сервиса си и да поема още няколко риска, когато се появи възможност."

Тя коментира сезона, в който спечели Откритото първенство на Австралия, стана номер 1, а сега триумфира и на US Open.

"Винаги съм вярвала, че е възможно. Разбира се, по пътя научаваш много, много неща се случват. Имам страхотен екип, страхотни хора около мен и ние просто продължаваме работата. Най-накрая всичко това се отплати и се надявам да остана на върха възможно най-дълго", обясни Рибакина.

"Когато за първи път дойдох тук преди десет години в юношеския отбор, това беше толкова невероятно място, толкова шумно, толкова различно. По една или друга причина, Ню Йорк не беше най-доброто място за мен да играя тенис през последните години (тя никога достига до четвъртия кръг), но нещата очевидно се промениха сега", заяви казахстанката.

На въпроса коя е основната й цел през новия сезон, тя отговори:

"Целта винаги са най-големите турнири, опитът да се намери правилният баланс. Имам все още много работа за вършене."

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#US Open 2026 #Елена Рибакина

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