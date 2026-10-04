Контузия спира Елена Рибакина за турнира в Ухан

Световната №1 в женския тенис Елена Рибакина се оттегли от предстоящия турнир в Ухан заради контузия на стъпалото. Новината беше потвърдена от организаторите на надпреварата само ден след изненадващото отпадане на казахстанката още в първия ѝ мач в Пекин.

Рибакина отстъпи пред 118-ата в световната ранглиста Алина Чараева в китайската столица, а след поражението стана ясно, че физическото ѝ състояние няма да позволи участие в Ухан.

27-годишната тенисистка обяви, че ще използва следващия период, за да се възстанови напълно.

"Много съжалявам пред феновете, които очакваха да ме видят в игра. Ще отделя време за почивка и възстановяване. Благодаря ви за разбирането и постоянната подкрепа“, написа Рибакина в Instagram.

Проблемите на световната №1 не са отскоро. Тя се бори с продължителна травма в долната част на крака и стъпалото, която я принуди да прекрати участието си и по време на четвъртфиналния двубой срещу Ига Швьонтек в Синсинати през август.

Впоследствие Рибакина успя да се възстанови за Откритото първенство на САЩ, където спечели третата си титла от Големия шлем. Успехът я изведе до върха на световната ранглиста, а тя стана и първата тенисистка, която си осигури участие на заключителния за сезона WTA Finals.

Засега се очаква следващият турнир в програмата на Рибакина да бъде този в Нинбо, където казахстанката трябва да защитава титлата си.

Надпреварата в Ухан ще се проведе от 12 до 18 октомври, но този път ще премине без участието на световната №1.