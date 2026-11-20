Елизара Янева продължава успешното си представяне на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 хиляди долара. Първата ракета на България при жените се класира за полуфиналите на сингъл след победа над Мариам Болквадзе от Грузия с 6:2, 6:4.

Поставената под номер 1 в основната схема българка се наложи след час и 49 минути игра, демонстрирайки стабилност в ключовите моменти на срещата.

Янева започна уверено двубоя и реализира пробив още във втория гейм. Впоследствие 19-годишната тенисистка отново спечели подаването на съперничката си, което ѝ позволи да затвори първия сет с 6:2.

Втората част започна по-трудно за българката, която допусна изоставане от 0:2. Янева обаче реагира бързо и успя да възстанови равенството при 2:2.

Решаващият момент настъпи в десетия гейм, когато българската националка реализира нов пробив и сложи край на срещата при 6:4.

С достигането си до полуфиналите Янева си осигури 29 точки за световната ранглиста. През настоящата седмица тя заема 142-рото място в класацията на Женската тенис асоциация (WTA).

За място на финала българската тенисистка ще се изправи срещу победителката от двубоя между британката Емили Апълтън и французойката Джесика Понше.