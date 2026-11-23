Първата ракета на България при жените Елизара Янева продължава възходящото си представяне в професионалния тенис. 19-годишната пловдивчанка постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA), след като се изкачи със седем позиции до 135-ото място.

Младата българка вече има актив от 577 точки, а прогресът ѝ идва след най-значимия успех в кариерата ѝ до момента. През изминалия уикенд Янева спечели титлата на сингъл на турнира в Търнава, Словакия, с което затвърди отличната си форма.

Постижението е поредна важна стъпка в развитието на българската тенисистка, която продължава да се приближава към първите 100 в световната ранглиста.

Прогрес отбеляза и втората ракета на България Росица Денчева. Тя се изкачи с една позиция до 201-вото място с актив от 387 точки. Денчева се намира само на шест места от най-доброто класиране в кариерата си.

Другата добра новина за българския женски тенис дойде от Лидия Енчева, която също достигна нов личен рекорд. Тя вече заема 311-ата позиция в света с 221 точки.

На върха в световната ранглиста продължава да бъде Елена Рибакина от Казахстан с 8099 точки. Втора е рускинята Мира Андреева със 7806, а третото място заема Арина Сабаленка от Беларус с 6685 точки.

При двойките лидер остава чехкинята Катержина Синякова с 11 960 точки. Най-предно класираната българка в тази дисциплина е Росица Денчева, която заема 195-ото място.