19-годишната българска тенисистка се изкачи до 135-ото място в класацията на УТА, а Лидия Енчева също записа рекордно класиране
Първата ракета на България при жените Елизара Янева продължава възходящото си представяне в професионалния тенис. 19-годишната пловдивчанка постигна ново рекордно класиране в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA), след като се изкачи със седем позиции до 135-ото място.
Младата българка вече има актив от 577 точки, а прогресът ѝ идва след най-значимия успех в кариерата ѝ до момента. През изминалия уикенд Янева спечели титлата на сингъл на турнира в Търнава, Словакия, с което затвърди отличната си форма.
Постижението е поредна важна стъпка в развитието на българската тенисистка, която продължава да се приближава към първите 100 в световната ранглиста.
Прогрес отбеляза и втората ракета на България Росица Денчева. Тя се изкачи с една позиция до 201-вото място с актив от 387 точки. Денчева се намира само на шест места от най-доброто класиране в кариерата си.
Другата добра новина за българския женски тенис дойде от Лидия Енчева, която също достигна нов личен рекорд. Тя вече заема 311-ата позиция в света с 221 точки.
На върха в световната ранглиста продължава да бъде Елена Рибакина от Казахстан с 8099 точки. Втора е рускинята Мира Андреева със 7806, а третото място заема Арина Сабаленка от Беларус с 6685 точки.
При двойките лидер остава чехкинята Катержина Синякова с 11 960 точки. Най-предно класираната българка в тази дисциплина е Росица Денчева, която заема 195-ото място.