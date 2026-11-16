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Мира Андреева: Използвах много позитивни думи, за да се окуража сама

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Спорт
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С подобна нагласа е много по-лесно да играя, сподели рускинята, която триумфира с титлата на финалите на WTA.

мира андреева използвах позитивни думи окуража сама
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Руската тенисистка Мира Андреева смята, че сама е успяла да се окуражи в ключовите моменти при триумфа във Финалите на УТА в Индиън Уелс (САЩ) срещу Елина Свитолина (Украйна) със 7:5, 6:3.

Шампионката от "Ролан Гарос" завоюва първия си трофей от финалния турнир за годината при жените, спирайки носителката на титлата от 2018 година в решаващия двубой.

"Просто се опитвах да използвам много позитивни думи, за да опитам да се окуража сама. С подобна нагласа е много по-лесно да играя. Чувствам сякаш беше по-лесно да се справя с нервите. Защо да не запазя същата нагласа и за мача?", каза Андреева след мача, цитирана от агенция Ройтерс.

19-годишната тенисистка добави, че подходът ѝ е помогнал да не мисли твърде дълго за грешките, които е допуснала в хода на срещата.

"Може би заради това не се притеснявах толкова във важните моменти", заяви рускинята.

Мира Андреева спечели 55-ия си мач в професионалния тур през годината, което е поставя начело по този показател. Тя също така се превърна в най-младата носителка на титлата от Финалите на УТА след сънародничката си Мария Шарапова през 2004 година, като същевременно заслужи четвъртия си трофей за годината и се изкачи до втората позиция в световната ранглиста.

"Все още съм пълна с енергия и ще направим страхотна вечеря, за да отпразнуваме успеха тази вечер", каза още тя.

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Чете се за: 01:52 мин.
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#финали на WTA в Индиън Уелс 2026 #Мира Андреева

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