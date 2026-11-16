Катержина Синякова и Тейлър Таунсенд над всички при двойките на финалите на WTA

Чехкинята Катержина Синякова и американката Тейлър Таунсенд спечелиха турнира при двойките на Финалите на WTA за пръв път като тандем.

Във финала на надпреварата в Индиън Уелс те победиха с 6:4, 6:3 италианките Сара Ерани и Жасмин Паолини и взеха сладък реванш за поражението си от тях в груповата фаза.

За Синякова и Таунсенд това е шеста титла през годината, като сред тях са още "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ. За чехкинята това е и втори трофей от Финалите на УТА, след като тя го спечели и през 2021 година, тогава със сънародничката си Барбора Крейчикова. За Таунсенд титлата е първа.

Освен това Синякова ще завърши годината и като номер 1 в световната ранглиста, което ѝ се случва за рекордния шести път. До момента тя делеше това постижение с легендарната Мартина Навратилова, която пет пъти бе номер 1 при двойките в края на сезона.

Финалната среща не започна по най-добрия начин за Синякова и Таунсенд, които допуснаха ранен пробив и изоставане от 1:3 гейма. Двете обаче спечелиха последните четири гейма в първия сет, за да успеят да го обърнат.

Втората част на мача се разви по сходен начин. Ерани и Паолини поведоха с пробив за 2:1, но веднага се стигна до изравняване за 2:2. При 4:3 гейма Синякова и Таунсенд пробиха отново, за да поведат с 5:3 и да пречупят окончателно съпротивата на двете италианки.