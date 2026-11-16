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Мира Андреева: Титлата от Финалите на WTA е сбъдната мечта, следващата ми цел е да имам шофьорска книжка

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
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Рускинята спечели трофия от заключителния турнир без да загуби нито един сет. Тя получи и автомобил за безкопромисното си представяне.

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Снимка: БГНЕС
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19-годишната Мира Андреева триумфира на Финалите на WTA в Индиън Уелс. Тя спечели титлата при дебюта си в турнира след победа със 7:5, 6:3 над Елина Свитолина.

Андреева победи съпернички от Топ 10 и спечели титлата, без да загуби нито един сет – постижение, с което стана едва третата тенисистка, успяла да го направи, откакто през 2003 г. беше въведен груповият формат на турнира.

През тази година рукинята завоюва титлите в Аделаида, Линц и „Ролан Гарос“.

Тя увенча сезона с триумф в 55-ото издание на Финалите на WTA, като си тръгна и с автомобил.

По този повод Андреева сподели, че една от следващите ѝ цели е да вземе шофьорска книжка.

След като вдигна купата "Били Джийн Кинг" тя каза, че в ключовите моменти се е старала да си казва само позитивни думи и сама да се окуражава. Според нея тази нагласа е направила играта ѝ много по-лесна и ѝ е помогнала да овладее напрежението.

Андреева благодари на своя екип за това, че я мотивира в дните, когато няма желание да прави нищо.

Шампионката отправи топли думи към финалистката Елина Свитолина за силното ѝ представяне в оспорвания двубой.

В интервю за Sky Sports рускинята описа победата като „сбъдната мечта“ и подчерта колко е горда от представянето си през цялата година, в която спечели и първата си титла от Големия шлем на „Ролан Гарос".

В обновената ранглиста Андреева заема второто място със 7806 точки. Тя изостава само с 293 точки от лидерката Елена Рибакина, която завършва годината на върха с 8099 точки. С победата си тя изпревари Арина Сабаленка, която вече заема третото място. Финалистката от турнира Елина Свитолина пък се изкачи до 6-ата позиция в света.

Мира Андреева започна годината на 9-а позиция в света, но след четирите си титли през 2026 г. отбеляза скок от общо 7 места.

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#финали на WTA в Индиън Уелс 2026 #Мира Андреева

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