Австралийката Ашли Барти призна, че изпитва известни съмнения дали заслужава мястото си в Международната тенис зала на славата, след като беше избрана за нейна членка. Бившата номер 1 в света и трикратна шампионка от Големия шлем ще бъде официално приета на церемония в Роуд Айлънд през август догодина.

30-годишната австралийка ще се присъедини към впечатляваща компания от легендарни тенисисти, сред които Роджър Федерер, Били Джийн Кинг и Маргарет Корт.

„Чувствам се изключително смирена и благодарна. Честно казано, изпитвам и малко от синдрома на самозванеца – имам усещането, че не съм съвсем на мястото си. Залата на славата е за абсолютните легенди на нашия спорт и не съм сигурна, че аз съм сред тях“, сподели Барти.

Австралийката изненада света на тениса през 2022 г., когато обяви оттеглянето си едва на 25-годишна възраст – по-малко от два месеца след триумфа си на Откритото първенство на Австралия. С тази титла тя стана първата представителка на домакините, спечелила сингъл надпреварата при жените или мъжете в Мелбърн от 44 години насам.

Преди това Барти триумфира на „Ролан Гарос“ през 2019 г. и на Уимбълдън през 2021 г. Кариерата ѝ включва и кратък период в професионалния крикет – през 2014 г. тя игра в австралийската женска лига Биг Баш, докато временно беше прекъснала тенис кариерата си.

Барти ще бъде втората представителка на коренното население на Австралия в Международната тенис зала на славата след Ивон Гулагонг-Коули, която има седем титли от Големия шлем на сингъл.

Вече майка на две деца, бившата тенисистка заяви, че не съжалява за ранното си оттегляне и изключи възможността да се завърне на корта. В момента тя е щастлива да се посвети на семейството си.