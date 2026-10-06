Мира Андреева продължава към четвъртфиналите в Пекин с успех над Дария Снигур

Мира Андреева продължава силното си представяне през 2026 година, след като се класира за четвъртфиналите на WTA 1000 турнира в Пекин. Поставената под №4 рускиня се наложи категорично над украинката Дария Снигур с 6:2, 6:2.

Снигур, която започна турнира от първия кръг, направи силна серия преди сблъсъка с Андреева. Украинката отстрани поставената под №14 Жасмин Паолини, а на осминафиналите даде само един гейм на Тейла Престън. Срещу Андреева обаче тя не успя да окаже сериозна съпротива.

Рускинята контролираше мача от самото начало и за втори път в кариерата си достигна до четвъртфиналите в Пекин.

Андреева започна участието си в китайската столица с труден обрат срещу Юан Юе – 3:6, 6:0, 6:0. Във втория кръг тя се справи с Полина Кудерметова с 6:4, 6:1. Така след загубения първи сет в първия си мач рускинята е спечелила следващите шест сета, в които е загубила общо само девет гейма.

За място на полуфиналите Андреева ще се изправи срещу Екатерина Александрова. Поставената под №19 рускиня поднесе една от изненадите във вторник, елиминирайки шампионката от Уимбълдън Линда Носкова с 6:2, 6:2.

Aces it out Ekaterina Alexandrova defeats Wimbledon champion Noskova in straight sets after an incredible performance! #ChinaOpen https://t.co/DhyUR7PToS — wta (@WTA) October 6, 2026

Александрова достигна за първи път до четвъртфиналите в Пекин. По пътя си към тази фаза тя победи Александра Саснович, Диана Шнайдер и Носкова, като срещу Шнайдер трябваше да направи обрат след загубен първи сет.

Андреева и Александрова ще определят първата полуфиналистка от своята част на схемата.