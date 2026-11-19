Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и представителката на домакините Дога Тюркмен, четвърти поставени в схемата, осъществиха обрат срещу японките Сае Ногучи и Шихо Цуджиока с 2:6, 6:0, 10-8 за 73 минути на корта.

След като взеха само два гейма в първия сет, Стаматова и Тюркмен бяха безапелационни във втората част и си спечелиха правото да играят шампионски тайбрек до 10 точки. В него българката и туркинята пропуснаха два мачбола, но с минипробив успяха да стигнат до крайния успех с 10:8 точки.

В спор за място във финала, Юлия Стаматова и Дога Тюркмен ще играят срещу вторите поставени Линда Севчикова (Чехия) и Лаура Бьонер (Германия).

Вчера българката допусна поражение и в първия кръг на сингъл срещу Денизе Валенте (Италия) след три тайбрека - 7:6(6), 6:7(3), 6:7(2).