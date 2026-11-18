Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Търнава, Словакия, с награден фонд 60 хиляди долара. Поставената под номер 1 в основната схема българка постигна трудна победа над Елена Малигина от Естония с 6:7(5), 6:4, 7:6(5) след три часа и 27 минути игра.

Двубоят премина през множество обрати, като Янева пропусна два сетбола при 6:5 в първата част, преди да отстъпи в тайбрека. Във втория сет българката изостана с 1:4, но демонстрира характер и спечели пет последователни гейма, за да изравни резултата след 6:4.

В решителния трети сет Янева поведе с 5:3 и имаше два мачбола при собствен сервис, но Малигина успя да се върне в срещата. Последва нова размяна на пробиви и двубоят беше решен след тайбрек. Българската тенисистка поведе с 4:1 точки, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите две разигравания и стигна до крайния успех.

С победата Янева си осигури девет точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-ро място. Във втория кръг тя ще се изправи срещу германската квалификантка Юлия Щузек.

Българката продължава участието си и в надпреварата на двойки. Заедно с латвийката Беатрис Зелтина тя достигна до четвъртфиналите след победа над представителките на домакините Доминика Пирохова и Радка Желничкова с 6:1, 2:6, 10:7.