Янаки Милев и Анас Маздрашки отпаднаха на сингъл и на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди евро.

22-годишният национал Милев допусна поражение във втория кръг на надпреварата поединично от шестия поставен Никита Мащаков (Украйна) с 3:6, 4:6 за малко над два часа на корта.

Българинът допусна по два пробива във всеки от сетовете и въпреки че във втората част имаше шанс да поведе с 4:1, вместо това той допусна пробив и до края не успя да отвърне.

20-годишният Маздрашки също отпадна във втория кръг на сингъл от водача в схемата Хенри Сърл (Великобритания) с 1:6, 1:6 за 72 минути на корта. В четвъртфиналната фаза британецът ще играе срещу Мащаков, който елиминира Милев.

В турнира при дуетите двамата българи играха в тандем и загубиха четвъртфиналния си мач срещу водачите в схемата Алекс Джоунс и Майлс Джоунс от САЩ с 3:6, 5:7 за 70 минути.