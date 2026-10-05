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Ига Швьонтек направи обрат срещу Дона Векич и се класира на осминафиналите на тенис турнира в Пекин

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Спорт
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Осмата в схемата полякиня се наложи с 4:6, 7:6 (0), 6:2.

ига швьонтек направи обрат дона векич класира осминафиналите тенис турнира пекин
Снимка: БГНЕС
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Ига Швьонтек записа трудна победа над Дона Векич в мач от третия кръг на силния тенис турнир в Пекин. Осмата в схемата полякиня обърна съперничката от Хърватия след 4:6, 7:6 (0), 6:2 за над два часа и 40 минути игра.

Векич стигна до успех в първия сет след един-единствен пробив, дошъл в третия гейм. Втората част беше решена след тайбрек, след като хърватката буквално изпусна нещата от пълен контрол, след като дръпна с 5:2 и цели два пробива аванс. Швьонтек демонстрира характер и се добра до дълъг гейм, в който не даде точка на опонентката. Това завръщане във втория сет сякаш пречупи Векич и тя загуби третата част с 2:6.

Швьонтек чака на осминафиналите в китайската столица победителката от срещата между Ива Йович (10) и Камила Рахимова.

Ясните двойки в долната половина на схемата са Линда Носкова - Екатерина Александрова, Даря Снигур - Мира Андреева, Каролина Мухова - Наоми Осака и Синя Краус - Никола Бартункова.

#тенис турнир в Пекин 2026 # Ига Швьонтек #Дона Векич

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