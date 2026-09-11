Елена Рибакина за финала със Сабаленка: Страхотно е да играеш срещу някого, който те тласка да покажеш най-доброто от себе си

Елена Рибакина се наслаждава на завръщането си след трудна 2025 г. „Сега цялото ми внимание е насочено към тениса", заяви казахстанката, която се класира за финала на US Open за първи път.

Рибакина успя да отстрани американката Коко Гоф на полуфиналите с 3:6, 6:4, 6:4.

Бъдещата номер едно в света, сподели мислите си за отминалата 2025 г., но и не скри радостта си от силното си представяне в САЩ.

„Много неща се случиха миналата година извън корта (наказанието на Стефано Вуков, член на нейния отбор, който беше обект на разследване от WTA). Но мисля, че сега цялото ми внимание е насочено към тениса. Не винаги мога да давам най-доброто от себе си. Винаги има възходи и падения, но мисля, че с моя екип се справихме много добре, вземайки правилните решения в определени ситуации", заяви тя.

"Всеки ден е предизвикателство. Опита, който натрупах през последните няколко години в тура, доведе до този резултат", добави Рибакина.

Относно финала ѝ срещу двукратната шампионка на US Open Арина Сабаленка, която ще наследи на първата позиция в световната ранглиста в понеделник, тя заяви:

"Това е важен мач, финал е, независимо кой е от другата страна. Не искам да се натоварвам твърде много, защото сме много близо в ранглистата. Дори и нещата да не вървят по план на финала, все пак ще имам други възможности и други турнири до края на годината. Мотивираме се взаимно, когато играем подобни мачове. Мисля, че е страхотно да играеш срещу някого, който те тласка да покажеш най-доброто от себе си."

Това ще бъде третият финал в Големия шлем между Сабаленка и Рибакина, като дотук двете са си разменили по една победа на Australian Open. Рибакина триумфира тази година, а Сабаленка през 2203-а.

Коко Гоф също коментира отпадането си и представянето на Рибакина:

„Мисля, че изиграх почти всички мачове в турнира със собствено темпо. Най-трудният мач за мен беше може би четвъртфиналите срещу Мира Андреева. Но за 24 часа успях да променя това. Мисля, че Елена игра много добре. Смятам, че мачът беше много добър и честно казано, всичко се сведе до няколко гейма на сервис от моя страна в двата сета (които тя загуби).

Баща ми ми каза след мача: „Постигна толкова много велики неща това лято (полуфинали на Уимбълдън, Торонто и US Open, победа на WTA 1000 в Синсинати) а аз му отговорих: „Не ме интересува лятото. Целта е да бъда постоянен играч. Искам да си дам колкото се може повече възможности да вдигна трофей. Просто очаквам с нетърпение да продължа да работя усилено още една година, може би две, и да видя къде съм на 24 или 25 години и докъде може да ме отведе играта ми.“