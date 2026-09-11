Арина Сабаленка постигна убедителна победа над Джесика Пегула по пътя към трета титла от US Open

28-годишната беларускиня има възможност да се присъедини към Крис Евърт и Серина Уилямс като единствените жени, печелили US Open три поредни години.
Поставената под №1 Арина Сабаленка продължава похода си към трета поредна титла на US Open, след като се класира за финала с убедителна победа в два сета над третата поставена американка Джесика Пегула.
Сабаленка, която победи Пегула по пътя към титлите си на US Open през 2024 и 2025 г., си осигури място във финала в събота след успех със 7:5, 6:2 на централния корт „Артър Аш“.
28-годишната беларускиня има възможност да се присъедини към Крис Евърт и Серина Уилямс като единствените жени, печелили US Open три поредни години. Сабаленка надделя над Пегула с мощен сервис и впечатляваща серия от силни удари от основната линия. На финала тя ще се изправи срещу победителката от другия полуфинал между поставената под №2 Елена Рибакина и №4 Коко Гоф, която победи Сабаленка във финала през 2023 г.
Двете тенисистки не дадоха почти никакви възможности на съперничката си в първия сет, като сервираха отлично и запазиха равенството до 12-ия гейм. Сабаленка водеше с 6:5.
Тогава Пегула допусна първата си сериозна грешка. След серия от мощни удари на Сабаленка американката се оказа изправена пред три точки за пробив, а беларускинята спечели сета, след като Пегула изпрати ретур в мрежата.
Aryna Sabalenka breaks to take the opening set 7-5!— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
She’s one set away from a fourth straight US Open final. pic.twitter.com/s4rFnHuyIK
Сабаленка запази инерцията и във втория сет, атакувайки нестабилния втори сервис на Пегула. Тя направи решаващ пробив за 3:1, след като пласира мощен форхенд в ъгъла на корта.
До края на сета двете тенисистки печелеха подаванията си. В осмия гейм обаче Пегула изпрати ретура си в аут и предостави на Сабаленка мачбол. Беларуската тенисистка сложи край на двубоя с още един мощен форхенд.
След представянето си на полуфинала Сабаленка ще влезе във финала с огромна увереност, след като изигра най-силния си мач в турнира и сложи край на мечтата на Пегула да спечели първата си титла от Големия шлем.
„Много съм щастлива, че успях да играя по този начин. Бях отчаяно решена да спечеля. Исках го толкова много“, заяви Сабаленка, която записа седем аса и 29 печеливши удара.