Арина Сабаленка постигна убедителна победа над Джесика Пегула по пътя към трета титла от US Open

Поставената под №1 Арина Сабаленка продължава похода си към трета поредна титла на US Open, след като се класира за финала с убедителна победа в два сета над третата поставена американка Джесика Пегула.

Сабаленка, която победи Пегула по пътя към титлите си на US Open през 2024 и 2025 г., си осигури място във финала в събота след успех със 7:5, 6:2 на централния корт „Артър Аш“.

28-годишната беларускиня има възможност да се присъедини към Крис Евърт и Серина Уилямс като единствените жени, печелили US Open три поредни години. Сабаленка надделя над Пегула с мощен сервис и впечатляваща серия от силни удари от основната линия. На финала тя ще се изправи срещу победителката от другия полуфинал между поставената под №2 Елена Рибакина и №4 Коко Гоф, която победи Сабаленка във финала през 2023 г.

Двете тенисистки не дадоха почти никакви възможности на съперничката си в първия сет, като сервираха отлично и запазиха равенството до 12-ия гейм. Сабаленка водеше с 6:5.

Тогава Пегула допусна първата си сериозна грешка. След серия от мощни удари на Сабаленка американката се оказа изправена пред три точки за пробив, а беларускинята спечели сета, след като Пегула изпрати ретур в мрежата.

Aryna Sabalenka breaks to take the opening set 7-5!



She’s one set away from a fourth straight US Open final. pic.twitter.com/s4rFnHuyIK — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026

Сабаленка запази инерцията и във втория сет, атакувайки нестабилния втори сервис на Пегула. Тя направи решаващ пробив за 3:1, след като пласира мощен форхенд в ъгъла на корта.

До края на сета двете тенисистки печелеха подаванията си. В осмия гейм обаче Пегула изпрати ретура си в аут и предостави на Сабаленка мачбол. Беларуската тенисистка сложи край на двубоя с още един мощен форхенд.

След представянето си на полуфинала Сабаленка ще влезе във финала с огромна увереност, след като изигра най-силния си мач в турнира и сложи край на мечтата на Пегула да спечели първата си титла от Големия шлем.