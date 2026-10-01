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Александър Донски продължава битката за титлата на двойки в Порто

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Спорт
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Българският национал и Филип Пиечонка дадоха само три гейма на съперниците си и се класираха за полуфиналите на "Чалънджър 125“

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Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 125“ в Порто, Португалия, с награден фонд от 203 900 евро.

28-годишният български национал за Купа „Дейвис“ и партньорът му Филип Пиечонка от Полша, които са поставени под №3 в схемата, постигнаха убедителна победа над Ариел Беар от Уругвай и Джошуа Парис от Великобритания с 6:2, 6:1.

Донски и Пиечонка имаха нужда от само 47 минути, за да приключат четвъртфиналния двубой и да си осигурят място сред четирите най-добри тандема в надпреварата.

Следващото препятствие пред българо-полската двойка ще бъде тандемът Даниел Кукирман от Израел и Фернандо Ромболи от Бразилия. Полуфиналната среща ще се проведе в петък, а победителите ще се класират за битката за трофея в Порто.

С достигането си до полуфиналите Донски си осигури 45 точки за световната ранглиста на ATP на двойки, както и 1570 евро от наградния фонд.

Българинът заема 84-то място в световната ранглиста при дуетите и ще има възможност да продължи успешното си представяне в Порто с класиране за финала.

# Александър Донски #тенис турнир в Порто 2026

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