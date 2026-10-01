БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Локомотив СФ ще защитава титлата си срещу НСА на финала на Държавното отборно първенство по тенис за мъже

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Финалът е утре от 9:00 часа.

локомотив защитава титлата нса финала държавното отборно първенство тенис мъже
Слушай новината

Защитаващият титлата си ТК Локомотив София и ТК НСА се класираха за финала на Държавното отборно първенство по тенис за мъже, което се играе на червените кортове на БНТЦ в София и е с награден фонд от 2500 евро.

Поставените под номер 3 "железничари", които разчитат на Мартин Димитров и Вардан Манукян в първия си тим, спечелиха с 2:1 срещу водачите в схемата от ТК "15:40".

Първият отбор на ТК НСА, четвърти поставен, с Михаил Иванов и Пламен Милушев в състава, пък надделя над номер 2 ТК Дема с 2:0. "Студентите" за последно спечелиха титлата през 2023 година.

Финалът е утре от 9:00 часа.

Полуфинални срещи от Държавното отборно първенство по тенис за мъже:

3-ТК Локомотив София-1 - 1-ТК "15:40" - 2:1
Вардан Манукян - Максимилиан Борисов - 6:2, 6:2
Мартин Димитров - Деян Недев - 4:6, 4:6
Манукян/Димитров - Борисов/Недев - 6:0, 6:2

4-ТК НСА-1 - 2-ТК Дема - 2:0
Пламен Милушев - Джордж Лазаров - 0:1 и отказване на Лазаров заради контузия
Михаил Ивалов - Ваньо Василев - 6:1, 6:2

Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
1
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
2
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
4
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
6
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Български тенис

Александър Донски продължава битката за титлата на двойки в Порто
Александър Донски продължава битката за титлата на двойки в Порто
Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей за жени във Варна Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей за жени във Варна
Чете се за: 01:50 мин.
Александър Донски продължава към четвъртфиналите на двойки в Порто Александър Донски продължава към четвъртфиналите на двойки в Порто
Чете се за: 01:02 мин.
Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър" в Бари Димитър Кузманов допусна поражение във втория кръг на турнира от сериите "Чалънджър" в Бари
Чете се за: 00:55 мин.
Виктория Велева с място във втория кръг на международния тенис турнир на клей във Варна Виктория Велева с място във втория кръг на международния тенис турнир на клей във Варна
Чете се за: 02:12 мин.
Пьотр Нестеров отпадна още в първия кръг от турнира в Порто Пьотр Нестеров отпадна още в първия кръг от турнира в Порто
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната? Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Путин: Светът преживява опасни времена и не трябва да допусне...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ