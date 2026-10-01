Локомотив СФ ще защитава титлата си срещу НСА на финала на Държавното отборно първенство по тенис за мъже

Защитаващият титлата си ТК Локомотив София и ТК НСА се класираха за финала на Държавното отборно първенство по тенис за мъже, което се играе на червените кортове на БНТЦ в София и е с награден фонд от 2500 евро.

Поставените под номер 3 "железничари", които разчитат на Мартин Димитров и Вардан Манукян в първия си тим, спечелиха с 2:1 срещу водачите в схемата от ТК "15:40".

Първият отбор на ТК НСА, четвърти поставен, с Михаил Иванов и Пламен Милушев в състава, пък надделя над номер 2 ТК Дема с 2:0. "Студентите" за последно спечелиха титлата през 2023 година.

Финалът е утре от 9:00 часа.

Полуфинални срещи от Държавното отборно първенство по тенис за мъже:

3-ТК Локомотив София-1 - 1-ТК "15:40" - 2:1

Вардан Манукян - Максимилиан Борисов - 6:2, 6:2

Мартин Димитров - Деян Недев - 4:6, 4:6

Манукян/Димитров - Борисов/Недев - 6:0, 6:2

4-ТК НСА-1 - 2-ТК Дема - 2:0

Пламен Милушев - Джордж Лазаров - 0:1 и отказване на Лазаров заради контузия

Михаил Ивалов - Ваньо Василев - 6:1, 6:2